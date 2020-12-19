Скандальная Элина Дидрихсоне впервые рассказала, как искусственно улучшила свою внешность

Дидрихсоне, которая никогда не отрицала, что она сторонница искусственной красоты, открыто рассказала о проведенных манипуляциях. При этом она не только вдохновляет женщин улучшать себя, но и советует серьезно обдумывать необходимость таких преображений.

"Я нарастила волосы, у меня филлеры в губах, и результат мне очень нравится. Я знаю, почему я это сделала", - говорит девушка, объясняя, что ее естественный нос относительно больше, а губы меньше, поэтому она хотела немного увеличить их, чтобы улучшить пропорции лица.

"Я думаю, что эффект во много раз лучше, чем был", - сказала Элина.

Дидрихсоне также сделала операцию по увеличению груди и ни на минуту не пожалела об этом решении. "Это дало мне только огромные преимущества - мне это нравится, это нравится моему мужу, и одежда сразу выглядит лучше", - говорит Элина.