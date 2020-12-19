Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на правительство США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил американскому радиоведущему Марку Левину, что за новой кибератакой на американское правительство стоит Россия. Интервью Помпео 18 декабря было опубликовано на сайте Госдепартамента, пишет "Медуза".
"Достаточно сказать, что были предприняты значительные усилия по использованию части стороннего программного обеспечения для встраивания кода в системы правительства США, и, как теперь выясняется, в системы частных компаний, компаний и правительств по всему миру. Это было очень значительное усилие, и я думаю, что мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности", - сказал он в интервью.
The New York Times отмечает, что Помпео первым из администрации президента Дональда Трампа публично заявил о связи этой атаки с Россией.
19 декабря Трамп написал в Twitter, что пресса преувеличивает масштабы кибератаки и что за ней может стоять Китай.
На этой неделе стало известно, что органы власти США подверглись масштабной кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds. Источники The Washington Post сообщили, что за кибератакой стоит группировка Cozy Bear (известная также как APT29), которую связывают с ФСБ.