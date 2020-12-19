Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на правительство США

"Достаточно сказать, что были предприняты значительные усилия по использованию части стороннего программного обеспечения для встраивания кода в системы правительства США, и, как теперь выясняется, в системы частных компаний, компаний и правительств по всему миру. Это было очень значительное усилие, и я думаю, что мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности", - сказал он в интервью.