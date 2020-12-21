Происшествие на охоте: возбуждено уголовное дело

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, а в Вентспилсском отделении Курземского регионального управления Государственной полиции было возбуждено уголовное дело по факту происшествия, предусмотренного главой 13 Уголовного закона - уголовные преступления против здоровья человека.

В ходе расследования и в беседе с потерпевшим выяснилось, что мужчина, как руководитель охоты, определил, где стоять обоим охотникам, ушел на несколько сотен метров дальше и, как он сам признался, не предусмотрел, что за такими густыми кустами сам мог оказаться на пути у пули.