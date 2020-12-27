В этом году по известным причинам жизнь изменилась у всех, что повлияло и на криминальные события в Латвии. Конечно, 2020 год не обошелся без громких убийств, трагических ДТП и других ужасных происшествий, однако усталость от негатива накопилась как в людях по отдельности, так и в обществе в целом, поэтому мы решили вспомнить только те события криминального характера, которые могли вызвать у нас и у читателей улыбку. Спойлер: туристам в этом году было не до традиционных обнажений у памятника Свободы и прочих хулиганств, отдуваться пришлось "нашим".