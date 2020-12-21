Здание на перекрестке улиц Бривибас и Матиса планируют перестроить в пятизвездочную гостиницу

В настоящее время проект в минимальном составе разработан и представлен в Рижском строительном управлении, но в пятницу, 18 декабря, завершилось общественное обсуждение реконструкции здания, результаты которого можно будет узнать в начале января.

Анс говорит, что MJ Development в упомянутом здании площадью более 13000 квадратных метров, планирует построить пятизвездочную гостиницу с 230 номерами, конференц-залами, SPA центром с бассейном, несколькими ресторанами и барами. Также на первом этаже планируется разместить несколько магазинов.

"Коммуникация с общественностью была необходима, потому что бывший жилой дом планируется переоборудовать в гостиницу. Если результат будет положительным, мы планируем получить разрешение на строительство, и в течение года архитектурное бюро Archab могло бы разработать строительный проект. Процесс строительства может занять около полутора лет", - сказала Анс.

Он добавил, что планируется сохранить часть здания вдоль улиц Бривибас и Матиса, историческую лестницу, а также часть пассажа, но при этом здание будет переоборудовано в нужды гостиницы. В свою очередь, часть здания во дворе, находящуюся в плохом техническом состоянии, планируется снести и перестроить, так как там будет создана подземная автостоянка и конференц-блок.