Будут ли размещать больных Covid-19 в гостиницах? Повестка очередного заседания правительства

Сегодня, 22 декабря, состоится очередное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором пройдет обсуждение актуальной эпидемиологической ситуации в стране и мер поддержки.
Заседание пройдет в удаленном режиме и начнется в 10:00. После него запланирована пресс-конференция.
На заседании будет заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об актуальной ситуации с эпидемиологической безопасностью в стране и загруженностью системы здравоохранения.
Среди прочего на заседании будет принято решение о разработанном Министерством экономики предложении, которое предусматривает размещение больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах. Необходимое для реализации этой идеи финансирование оценивается в 563 500 евро ежемесячно.