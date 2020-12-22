Будут ли размещать больных Covid-19 в гостиницах? Повестка очередного заседания правительства

Заседание пройдет в удаленном режиме и начнется в 10:00. После него запланирована пресс-конференция.

На заседании будет заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об актуальной ситуации с эпидемиологической безопасностью в стране и загруженностью системы здравоохранения.

Будет также заслушана новейшая информация о вакцинации против Covid-19.