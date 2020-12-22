Вт, 22.12.2020
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Будут ли размещать больных Covid-19 в гостиницах? Повестка очередного заседания правительства

Кабинет министров перед заседанием правительства. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 22 декабря, состоится очередное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором пройдет обсуждение актуальной эпидемиологической ситуации в стране и мер поддержки.

Заседание пройдет в удаленном режиме и начнется в 10:00. После него запланирована пресс-конференция.

На заседании будет заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об актуальной ситуации с эпидемиологической безопасностью в стране и загруженностью системы здравоохранения.

Будет также заслушана новейшая информация о вакцинации против Covid-19.

Среди прочего на заседании будет принято решение о разработанном Министерством экономики предложении, которое предусматривает размещение больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах. Необходимое для реализации этой идеи финансирование оценивается в 563 500 евро ежемесячно.

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