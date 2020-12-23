Молодые латвийские ученые дистанцировались от слов главы Академии наук по поводу вакцины

Калниньш уже ранее отличался высказываниями, в которых он оспаривает научное единогласие. В интервью NRA он выступил с несколькими не основанными на науке аргументами, в том числе он отметил, что "физическая активность, свежий воздух и позитивные эмоции работают лучше, чем вакцинация".