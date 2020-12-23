Ср, 23.12.2020
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  • Молодые латвийские ученые дистанцировались от слов главы Академии наук по поводу вакцины
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Молодые латвийские ученые дистанцировались от слов главы Академии наук по поводу вакцины

Ивар Калниньш

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Латвийское объединение молодых ученых (LJZA) в Twitter сообщило, что дистанцируется от сделанных президентом Латвийской академии наук Иваром Калниньшем в интервью комментариев, в которых он высказал опасения по поводу эффективности и безопасности вакцины от Covid-19.

Калниньш уже ранее отличался высказываниями, в которых он оспаривает научное единогласие. В интервью NRA он выступил с несколькими не основанными на науке аргументами, в том числе он отметил, что "физическая активность, свежий воздух и позитивные эмоции работают лучше, чем вакцинация".

Латвийское объединение молодых ученых - основанное 8 декабря 2005 года общество, объединяющее 200 молодых ученых и докторов наук, а также других молодых энтузиастов науки вне зависимости от представленной ими сферы. В организацию в качестве членов на короткое или долгое время были вовлечены около 500 молодых ученых.

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