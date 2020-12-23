У "тещи Путина" нашли квартиру в центре Москвы за 6,5 миллиона евро

Матери экс-гимнастки и депутата Госдумы Алины Кабаевой, которую называют неофициальной первой леди России, принадлежит эксклюзивная пятикомнатная квартира в центре Москвы стоимостью примерно 600 миллионов рублей (6,5 миллиона евро), пишет "Собеседник".
Квартира площадью 260 квадратных метров принадлежит Любови Кабаевой с 2015 года.
В доме, в котором она находится, всего 13 квартир. Упомянутое здание несколько раз фигурировало среди самых дорогих предложений недвижимости в столице России. Стоимость одного квадратного метра в этом доме составляет порядка 30 000 долларов.
Как выяснил "Собеседник", квартира перешла в собственность Любови Кабаевой от предприятия "Тепло-Инвест", связанного с "Газпромом".
Любовь Кабаева - руководитель спортивного комплекса "Кунцево". Ранее она профессионально занималась баскетболом.
Как отмечает "Собеседник", со своими официальными доходами позволить себе такую квартиру женщина не может.
Алина Кабаева, которую нередко называют любой женщиной президента Владимира Путина и неофициальной первой леди, сейчас исполняет обязанности председателя совета директоров предприятия "Национальная медиа-группа" и является одним из самых высокооплачиваемых чиновников в России.