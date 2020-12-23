У "тещи Путина" нашли квартиру в центре Москвы за 6,5 миллиона евро

Квартира площадью 260 квадратных метров принадлежит Любови Кабаевой с 2015 года.

В доме, в котором она находится, всего 13 квартир. Упомянутое здание несколько раз фигурировало среди самых дорогих предложений недвижимости в столице России. Стоимость одного квадратного метра в этом доме составляет порядка 30 000 долларов.

Как выяснил "Собеседник", квартира перешла в собственность Любови Кабаевой от предприятия "Тепло-Инвест", связанного с "Газпромом".

Любовь Кабаева - руководитель спортивного комплекса "Кунцево". Ранее она профессионально занималась баскетболом.

Как отмечает "Собеседник", со своими официальными доходами позволить себе такую квартиру женщина не может.