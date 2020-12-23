Любовь Соболь оштрафовали после задержания возле дома возможного отравителя Навального

Перовский районный суд Москвы оштрафовал сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь на 10 евро (тысячу рублей) после задержания возле дома Константина Кудрявцева - предполагаемого сотрудника ФСБ, который мог участвовать в операции по отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального, пишет "Медуза".
Соболь признали виновной в неповиновении сотруднику полиции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Любовь Соболь была задержана вечером 21 декабря возле дома Константина Кудрявцева. Соболь звонила ему в дверь, но ей так и не открыли. После этого полиция заблокировала Соболь в машине во дворе дома Кудрявцева. По словам женщины, она была задержана по заявлению самого Кудрявцева.
В полиции Соболь хотели допросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, однако она отказалась от показаний. Ее отпустили из полиции без предъявления обвинений.
Что случилось?
21 декабря Алексей Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил, как Константина Кудрявцева - ранее он упоминался в совместном журналистском расследовании Алексея Навального и Bellingcat о специальной группе ФСБ, которая несколько лет следила за политиком и могла быть причастна к его отравлению.
Сама ФСБ назвала опубликованную Алексеем Навальным запись разговора подделкой, а также заявила о проведении проверки по факту публикации.