Шесть подозреваемых задержаны по делу экстремиста Тесака

Как утверждает Следственный комитет, показания по этим делам дал Тесак (Максим Марцинкевич) незадолго до того, как его обнаружили мертвым в СИЗО.

Всем задержанным предъявили обвинения в совершении "организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды".

Ранее сообщалось, что сторонник экстремистских идей Максим Марцинкевич 1984 года рождения, более известный как Тесак, был найден мертвым в следственном изоляторе Челябинска. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве. Адвокаты настаивают, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Как сообщил Следственный комитет, Тесак незадолго до смерти признался следователям, что причастен к двум двойным убийствам. По данным защиты, его пытали, заставляя признаться в убийствах.