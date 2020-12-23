Шесть подозреваемых задержаны по делу экстремиста Тесака

В Москве, Сочи и Тюмени задержали шесть подозреваемых в причастности к двойным убийствам мигрантов в 2003-м и 2007 году, сообщает "Медуза".
Как утверждает Следственный комитет, показания по этим делам дал Тесак (Максим Марцинкевич) незадолго до того, как его обнаружили мертвым в СИЗО.
СК называет имена задержанных: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков.
Ранее сообщалось, что сторонник экстремистских идей Максим Марцинкевич 1984 года рождения, более известный как Тесак, был найден мертвым в следственном изоляторе Челябинска. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве. Адвокаты настаивают, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Как сообщил Следственный комитет, Тесак незадолго до смерти признался следователям, что причастен к двум двойным убийствам. По данным защиты, его пытали, заставляя признаться в убийствах.
В камере, где обнаружили тело Марцинкевича, нашли две предсмертные записки, написанные Тесака. В декабре сообщалось о третьей записке, где Тесак отрицает причастность к убийствам.