Опрос: почти треть россиян считают отравление Навального инсценировкой

Авторы исследования также спросили тех, кто уже слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. Почти треть опрошенных (конкретно - 30%) выбрали ответ, что "никакого отравления не было, это инсценировка". 19% выразили мнение, что "это провокация западных спецслужб". 15% респондентов сказали, что "это попытка власти устранить политического оппонента".

Версии о том, что факта покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают респонденты, которые что-то слышали о деле, поддерживают президента России Владимира Путина и относятся к возрастным группам от 40 до 54 лет и старше 55 лет, отметили в "Левада-центре". Версии о том, что это была попытка власти устранить оппонента, больше верят те опрошенные, кто внимательно следит за делом, выступает против деятельности Путина и относится к более молодым группам жителей России.