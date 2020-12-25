У каждого третьего болят суставы - каковы причины боли и как от нее избавиться?

Чуть ли не каждый третий (27 %) житель Латвии жалуется на боль в суставах, о чем свидетельствуют последние показатели "Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka".
Специалисты говорят, что это распространенная проблема, с которой сталкиваются люди любого возраста, кроме того, в холодную погоду суставы зачастую становятся более чувствительными, а боль в них - более выраженной. Одновременно это и тот момент, когда следует обратить повышенное внимание на суставы и своевременно заметить и устранить какую-либо проблему с суставами, которая в теплое время года может остаться незамеченной.
Чаще всего боль в суставах в качестве одной из проблем со здоровьем указывали люди в возрасте от 55 до 63 лет (39 %) и сениоры (55 %). Немного чаще во всех возрастных группах эта проблема касалась женщин (29 %), реже - мужчин (25 %). Результаты исследования показали, что суставы могут болеть и у молодых людей - это отметил каждый десятый, или 10 % респондентов в возрасте от 25 до 34 лет.
"Боль в суставах является распространенным симптомом у людей всех возрастов; на это влияют многие факторы - рост и вес человека, пищевые привычки, уровень витамина D, другими словами - общее состояние здоровья. Кроме того, для каждой возрастной группы характерны конкретные проблемы с суставами - если у сениоров боль вызывает естественный процесс старения, то у молодых людей проблемы с суставами вызывает чрезмерная нагрузка и различные травмы. В свою очередь, женщины могут чаще испытывать боль в суставах, потому что у них меньше мышечной массы, таким образом, на суставы оказывается большая нагрузка. Также женщины в целом больше обращают внимание на здоровье, чем мужчины, которые могут игнорировать боль или автоматически списывать ее на повышенную нагрузку. Однако любую боль, особенно если она настойчива, игнорировать не следует. Боль - это не только физический дискомфорт, в долгосрочной перспективе она влияет на все аспекты жизни человека", - рассказывает сертифицированный ревматолог клиники Orto и доцент кафедры внутренних болезней Рижского университета им. П. Страдиня Анна Михайлова.
Сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня добавляет, что у женщин проблемы с суставами также возникают во время менопаузы или после нее. При снижении уровня женского гормона эстрогена снижается и уровень кальция, а вместе с ним уменьшается и костная масса, поэтому может появиться боль в суставах.
Причину боли не всегда следует искать в суставе
Если боли в суставах возникают редко, а потом проходят, то. Вероятнее всего. Для беспокойства нет причин. В свою очередь, если суставы болят регулярно и при этом наблюдается отечность, это уже может вызвать функциональные изменения. Например, одним из характерных признаков воспаления суставов является утренняя скованность - если она длится более 10-15 минут, то это следует воспринимать как предупреждающий сигнал.
Важно, что причина боли не всегда очевидна. Ревматолог А. Михайлова поясняет, что боль также может быть вызвана колебаниями уровня гормонов, нарушениями обмена веществ, проблемами со щитовидной железой или заболеваниями, вызванными вирусной инфекцией, например, гриппом или гепатитом. Разумеется, причиной может быть и физическая травма - повреждение мениска или внутренних структур. Кроме того, воспаление суставов может являться и симптомом одного из сексуально-трансмиссивных заболеваний, поэтому, если боль не проходит или мешает спать по ночам, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы установить точную причину и диагноз.
Почему в холодное время года боль ощущается сильнее?
Боль в суставах может появиться в любое время года, однако пациенты, особенно пожилые, испытывают более интенсивную боль весной и осенью. На это влияет понижение атмосферного давления, которое чаще всего означает более холодную и сырую погоду. Это не значит, что такие погодные условия вызывают проблемы с суставами, но они могут сделать более заметными уже имеющиеся симптомы. Например, если сустав опух, то он будет еще чувствительнее, а если сустав подвергается большой нагрузке, то она будет ощущаться сильнее, чем обычно.
Когда температура воздуха понижается, следует позаботиться о том, чтобы телу и самому человеку было тепло. Во-первых, перед выходом на улицу нужно хорошенько одеться - это значит, что также следует обратить внимание на обувь, особенно в такую погоду, когда тротуары становятся скользкими. Это снизит риск получения дополнительной или даже новой травмы. В свою очередь, люди, планирующие заниматься спортом, перед этим должны разогреться. Чем более скованно тело, в том числе суставы, тем выше риск получения травмы во время занятий - даже если это простая ходьба.
Крепкий иммунитет - основа здоровья суставов
Иммунная система человека умна - она помогает защитить тело от различных микроорганизмов, вызывающих болезни, например, от бактерий, вирусов, токсинов и других веществ. Ревматолог А. Михайлова указывает на то, что на здоровье суставов тоже оказывает влияние иммунитет человека - уровень витамина D в крови, физическая активность, а также питание, потому что лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы, особенно коленные.
"Самым большим врагом крепкого иммунитета и суставов является нездоровый образ жизни. Такая привычка, как регулярное употребление продуктов, содержащих кофеин (кофе, зеленого чая, отдельных видов лимонада), тоже способствует выведению кальция из организма, а курение уменьшает резервы витамина С в организме", - добавляет фармацевт Озолиня.
Как позаботиться о здоровье суставов?
Специалисты отмечают, что укрепить здоровье суставов в любом возрасте поможет витамин D, который отвечает за всасывание кальция и фосфора в организме. На него особенно следует обратить внимание в зимние месяцы, когда мы не можем получить витамин D с лучами солнца. Чтобы суставы чувствовали себя хорошо, также рекомендуется включить в рацион такие продукты, как жирная рыба, орехи, оливковое масло, молочные продукты и холодец. И обязательно движение на протяжении всей жизни - заниматься спортом тоже нужно умеренно, потому что только так физическая активность поможет замедлить ослабление суставов. Занимаясь спортом, важно прислушиваться к своему телу - зачастую организм сам подсказывает, подходит ли ему имеющаяся нагрузка. Если же актуальна какая-то проблема с суставами, то на тему соответствующих движений нужно проконсультироваться с врачом.
Об исследовании
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это ежегодное измерение самооценки состояния здоровья населения Латвии. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS, ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное количество людей в возрасте от 18 до 75 лет.