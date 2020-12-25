У каждого третьего болят суставы - каковы причины боли и как от нее избавиться?

Специалисты говорят, что это распространенная проблема, с которой сталкиваются люди любого возраста, кроме того, в холодную погоду суставы зачастую становятся более чувствительными, а боль в них - более выраженной. Одновременно это и тот момент, когда следует обратить повышенное внимание на суставы и своевременно заметить и устранить какую-либо проблему с суставами, которая в теплое время года может остаться незамеченной.

Чаще всего боль в суставах в качестве одной из проблем со здоровьем указывали люди в возрасте от 55 до 63 лет (39 %) и сениоры (55 %). Немного чаще во всех возрастных группах эта проблема касалась женщин (29 %), реже - мужчин (25 %). Результаты исследования показали, что суставы могут болеть и у молодых людей - это отметил каждый десятый, или 10 % респондентов в возрасте от 25 до 34 лет.

"Боль в суставах является распространенным симптомом у людей всех возрастов; на это влияют многие факторы - рост и вес человека, пищевые привычки, уровень витамина D, другими словами - общее состояние здоровья. Кроме того, для каждой возрастной группы характерны конкретные проблемы с суставами - если у сениоров боль вызывает естественный процесс старения, то у молодых людей проблемы с суставами вызывает чрезмерная нагрузка и различные травмы. В свою очередь, женщины могут чаще испытывать боль в суставах, потому что у них меньше мышечной массы, таким образом, на суставы оказывается большая нагрузка. Также женщины в целом больше обращают внимание на здоровье, чем мужчины, которые могут игнорировать боль или автоматически списывать ее на повышенную нагрузку. Однако любую боль, особенно если она настойчива, игнорировать не следует. Боль - это не только физический дискомфорт, в долгосрочной перспективе она влияет на все аспекты жизни человека", - рассказывает сертифицированный ревматолог клиники Orto и доцент кафедры внутренних болезней Рижского университета им. П. Страдиня Анна Михайлова.

Сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня добавляет, что у женщин проблемы с суставами также возникают во время менопаузы или после нее. При снижении уровня женского гормона эстрогена снижается и уровень кальция, а вместе с ним уменьшается и костная масса, поэтому может появиться боль в суставах.

Причину боли не всегда следует искать в суставе

Если боли в суставах возникают редко, а потом проходят, то. Вероятнее всего. Для беспокойства нет причин. В свою очередь, если суставы болят регулярно и при этом наблюдается отечность, это уже может вызвать функциональные изменения. Например, одним из характерных признаков воспаления суставов является утренняя скованность - если она длится более 10-15 минут, то это следует воспринимать как предупреждающий сигнал.