Повышенное значение тиреотропного гормона при беременности: что это значит и стоит ли волноваться?

Большинство женщин, у которых был повышен ТТГ во время беременности, рожают абсолютно здоровых деток

Если ТТГ при беременности повышен незначительно и уровень свободного тироксина (Т4) в крови остается на нормальных отметках, то никакого вмешательства данное состояние не требует. Коррекцию производят лишь тогда, когда Т4 понижен или отмечается значительное повышение титра антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО). Если эти показатели (Т4 и АТ к ТПО) в норме, а ТТГ всего лишь немного повышен, то никакого лечения как правило не требуется.

Лечение повышенного ТТГ при беременности необходимо, если уровень гормона значительно повышен. Но даже в этом случае нет основания для волнений, при своевременно начатом и правильно проведенном лечении никаких осложнений ни у мамочки, ни у малыша не будет.

Для коррекции патологии щитовидной железы эндокринолог может назначить будущей маме препарат гормона Т4. Принимать этот препарат нужно будет в течение всей беременности и возможно после родов. Уровень ТТГ нужно будет все время контролировать и согласовывать изменение дозировки лекарств со своим эндокринологом.

Патология щитовидной железы, как правило, выявляется на этапе планирования беременности и лечение начинается с низкой дозы препарата, которую постепенно повышают, пока уровень ТТГ и Т4 не придёт в норму. Дозировку препарата подбирает эндокринолог индивидуально для каждой женщины и при наступлении беременности доза препарата увеличивается. Хочу обратить внимание, что назначением препаратов для лечения щитовидной железы занимается только специалист - эндокринолог, к которому вас должен направить ваш гинеколог или семейный доктор.

Наибольшую угрозу представляет изменение уровня ТТГ и Т4 в первом триместре беременности, поскольку щитовидная железа плода ещё не способна функционировать самостоятельно.