Пт, 25.12.2020
Вирус не изменился, поведение людей изменилось. Весной поведение людей было главным, что помогло остановить вирус. Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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За сутки были госпитализированы 118 пациентов с Covid-19, а выписаны - 58

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки были госпитализированы 118 пациентов с Covid-19, а 58 пациентов были выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Всего в стационарах лечатся 936 пациентов: 885 находятся в состоянии средней тяжести, 51 - в тяжелом состоянии. 

В четверг из стационаров были выписаны 58 пациентов, всего - 3018 пациентов.

Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 666 новых случаев Covid-19, умерли 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерли 16 человек (один в возрасте 45-50 лет, трое - 55-65 лет, четверо - 70-80 лет, шестеро - 80-90 - лет, двое - 90-100 лет). В целом с начала пандемии умерли 502 человека с подтвержденным Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 35 420 человек.

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