Тонкости латышского: пользователи Twitter посмеялись над ошибкой в титрах к новостям

В Латвийском Twitter новый хит: кто-то из пользователей заметил ошибку в титрах в новостях TV3, в результате чего в бегущей строке появилась надпись неоднозначного содержания: "Супругов из России приговорили к длительному тюремному заключению за визг в пользу Латвии".
"Делай, что делаешь, но не визжи в пользу Латвии", - пишет пользователь Инесе.
Dari ko darīdams, bet nespiedz Latvijas labā. pic.twitter.com/RkTWQpLcPq— Inese Liepiņa (@LiepinInese) December 25, 2020
Другие пользователи социальной сети смеются, что так печально может закончиться визг. "Правильно! "Вперед, Латвия" нужно скандировать отважным голосом, а не визжать", - считают латвийцы.
В чем же ирония? Дело в том, что в титрах в слове spiegošana (шпионаж) упустили букву "o", в результате чего получилось слово spiegšana (визг). А речь в новостях шла о том, что Калининградский областной суд признал виновными в госизмене Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца и приговорил их к 13 и 12,5 годам тюрьмы соответственно. Их обвиняли в госизмене и шпионаже в пользу Латвии.