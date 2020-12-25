Сб, 26.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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Тонкости латышского: пользователи Twitter посмеялись над ошибкой в титрах к новостям

ФОТО: скриншот

В Латвийском Twitter новый хит: кто-то из пользователей заметил ошибку в титрах в новостях TV3, в результате чего в бегущей строке появилась надпись неоднозначного содержания: "Супругов из России приговорили к длительному тюремному заключению за визг в пользу Латвии".

"Делай, что делаешь, но не визжи в пользу Латвии", - пишет пользователь Инесе. 

Другие пользователи социальной сети смеются, что так печально может закончиться визг. "Правильно! "Вперед, Латвия" нужно скандировать отважным голосом, а не визжать", - считают латвийцы. 

В чем же ирония? Дело в том, что в титрах в слове spiegošana (шпионаж) упустили букву "o", в результате чего получилось слово spiegšana (визг). А речь в новостях шла о том, что Калининградский областной суд признал виновными в госизмене Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца и приговорил их к 13 и 12,5 годам тюрьмы соответственно. Их обвиняли в госизмене и шпионаже в пользу Латвии.

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