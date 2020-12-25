Тонкости латышского: пользователи Twitter посмеялись над ошибкой в титрах к новостям

В чем же ирония? Дело в том, что в титрах в слове spiegošana (шпионаж) упустили букву "o", в результате чего получилось слово spiegšana (визг). А речь в новостях шла о том, что Калининградский областной суд признал виновными в госизмене Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца и приговорил их к 13 и 12,5 годам тюрьмы соответственно. Их обвиняли в госизмене и шпионаже в пользу Латвии.