"Пригласи ФСБ на свадьбу и получи срок": подробности дела о госизмене в пользу Латвии

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Супружескую пару из Калининграда приговорили к 12,5 и 13 годам колонии за госизмену.
- По опросу "Левада-центра", 30% россиян считают отравление Навального инсценировкой.
- Майя Санду приняла присягу президента Молдовы, Игорь Додон на церемонию не пришел, но поздравил Санду со вступлением в должность
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 24.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.