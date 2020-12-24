Чт, 24.12.2020
Праздничным вечером я буду с семьей - женой и тремя детьми. В этом году особо ничего не изменится, просто не увидимся с бабушками и дедушками. Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
1 мин для прочтения

"Пригласи ФСБ на свадьбу и получи срок": подробности дела о госизмене в пользу Латвии

Антонина Зимина и Константин Антонец

ФОТО: RFERL

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Супружескую пару из Калининграда приговорили к 12,5 и 13 годам колонии за госизмену.
  • По опросу "Левада-центра", 30% россиян считают отравление Навального инсценировкой.
  • Майя Санду приняла присягу президента Молдовы, Игорь Додон на церемонию не пришел, но поздравил Санду со вступлением в должность

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 24.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

Последние новости

НАВЕРХ
Back