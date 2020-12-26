Праздничное освещение в парках: полиция регулирует поток людей

Освещение на тропах, которое было временно отключено из-за большого наплыва людей, продолжает работать. В обоих местах для прогулок праздничное освещение можно увидеть с 12 до 22 часов.

Рижская дума в сотрудничестве с полицией самоуправления разработала инструкции по обеспечению соблюдения требований физического дистанцирования, а также других мер эпидемиологической безопасности в местах с праздничным освещением. Во избежание риска скопления людей в этих местах дежурят сотрудники муниципальной полиции, которые регулируют поток людей. Если будет достигнуто максимальное количество людей в пешеходных зонах, полиция не пустит на тропу других посетителей.

Сотрудники полиции также продолжат предупреждать жителей о необходимости надевать маски на тропах в Бикерниекском лесу, в Анниньмуйжском парке и других освещенных местах в микрорайонах Риги. Если количество людей на пешеходной тропе приближается к максимально допустимому, освещение будет включаться с меньшей интенсивностью.

Освещение в парках будет работать каждый день до 10 января, однако в случае большого скопления людей, его, возможно, придется отключить, сообщили в думе.

Рижская дума просит с пониманием относиться к ситуации и соблюдать требования.

21 декабря самоуправление Риги решило временно выключить праздничное освещение в Бикерниекском лесу и парке Анниньмуйжа, где по выходным собиралось большое количество людей. Позже освещение было возобновлено.