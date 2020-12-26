Четверо человек ранены из-за стрельбы в Берлине

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине, сообщает DPA.
Инцидент произошел рано утром в субботу, 26 декабря, в районе Кройцберг. Нападавшие скрылись с места происшествия. Трое пострадавших были найдены на проезжей части внутреннего квартала, одного вытащили из канала.
Галерея: Район Кройцберг в Берлине
Сотрудники правоохранительных органов не предоставляют информацию о мотивах нападения и нападавших.
Полиция обыскивает район, где была стрельба. В операции задействован вертолет.