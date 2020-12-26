Сб, 26.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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Четверо человек ранены из-за стрельбы в Берлине

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/LETA/AFP/Scanpix/Reuters/AP

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине, сообщает DPA.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 26 декабря, в районе Кройцберг. Нападавшие скрылись с места происшествия. Трое пострадавших были найдены на проезжей части внутреннего квартала, одного вытащили из канала.

Галерея: Район Кройцберг в Берлине

Сотрудники правоохранительных органов не предоставляют информацию о мотивах нападения и нападавших.

Полиция обыскивает район, где была стрельба. В операции задействован вертолет.

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