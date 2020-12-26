Анатомия "ковид-диссидентства". Почему на фоне пандемии так легко поверить в заговор

Но на втором этапе оценки происходит разделение. Часть людей начинает искать дополнительные факты - ученые называют это аналитической стратегией, которая требует от человека усилий. А другие опираются только на субъективный опыт - это называется интуитивной стратегией.

Именно здесь кроется причина того, почему мифы сложно победить фактами. Вкратце это явление специалисты описывают так: "Когда мысль течет плавно, люди кивают". Это значит, что те, кто привык оценивать информацию интуитивно, намного более склонны соглашаться с недостоверной информацией, особенно если ее автор постарался: например, многократно повторил свою мысль, развлек зрителя или читателя картинками или шутками.

Неправильно думать, будто все люди, которые постят в "Фейсбуке" ссылки на конспирологов, действительно верят в теории заговоров. Большинство людей репостят недостоверную информацию, даже не задумываясь о ее правдивости, говорит Би-би-си преподаватель кафедры поведенческих наук Гордон Пенникук из канадского университета Реджайны.

"Дело в том, что репост информации не требует усилий. Большинство людей делятся ссылками, даже не открывая статью и не пытаясь оценить правдивость заголовка. Причин у такого явления много, например, некоторые гонятся за лайками", - говорит Пенникук.

Совсем другая мотивация прослеживается у тех, кто вступает в споры в интернете и пытается доказать правдивость своей теории. Исследование, которое провел эксперт, показывает, что человек может избавиться от влияния конспирологов, но для этого ему необходимо подвергнуть сомнению свою интуицию.

"Если вы находитесь в среде, где популярны теории заговоров, вам будет непросто это сделать. И вполне возможно, что даже мыслящие люди могут в конечном итоге поверить в особенно убедительный заговор", - считает он.

"Несмотря на то, что коронавирус с нами уже продолжительное время, люди на самом деле не до конца понимают, что происходит. Вот в Британии внезапно появился новый вариант вируса. И людей волнует, как это произошло, что это значит. Это все вопросы, на которые мы не знаем ответов. И отсутствие этих ответов образует пустоту, которую надо чем-то заполнить. Поэтому некоторые люди, которые с подозрением относятся к политикам, ученым, медикам - ко всем элитам, заполняют пустоту теориями заговоров", - поясняет Дэниэл Ромер из университета Пенсильвании.

Миф о спирте

Теории заговоров появились не во времена пандемии. Исследования, проведенные несколько лет назад, выявили, что около половины американцев верят хотя бы в одну теорию заговора, которая была научно опровергнута. Но наибольшие опасения у исследователей вызывает самая радикальная теория, придуманная анонимным пользователем имиджборда 4chan еще в 2017 году - QAnon. Сторонники анонима убеждены, что Дональд Трамп подпольно разоблачает международную систему сексуальной эксплуатации детей, в которую вовлечены поклоняющиеся сатане демократы.