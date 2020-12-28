Пн, 28.12.2020
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Илзе Букша, представитель NMPD
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"Увидел обычную девчонку": Птушкин рассказал Дудю, как познакомился с Настей Ивлеевой

Антон Птушкин

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Антон Птушкин стал новым героем выпуска программы "ВДудь" Юрия Дудя. В интервью трэвел-блогер рассказал, как познакомился с Настей Ивлеевой. 

Антон Птушкин пришел на кастинг и сказал, что он снимет видео сам. На удивление его взяли. Он признался, что на тот момент он не знал и не умел многих вещей. 

К примеру, он ответил, что Ивлеева, в отличие от него, умеет импровизировать в кадре. А ему нужно подготовить тест перед съемками заранее.

Он не думал, что его берут "вторым номером". Он не знал, кто такая Настя Ивлеева. Он познакомился с ней в курилке за час до съемок программы. 

Птушкин вел программу "Орел и решка" в 2017 и 2018 годах.

"Я вообще не знал, кто такая Ивлеева. Мы познакомились в курилке за час до записи первой программы. Мне говорили, что будет блогер Настя Ивлеева. Я же не в теме. Этих блогеров развелось. Увидел обычную девчонку", - заметил блогер.

Первое время ведущие не могли найти общий язык, но позже Ивлеева стала "бро". Птушкин объяснил, что на это повлияли совместные трудности. 

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