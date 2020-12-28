Не все желающие смогут воспользоваться репатриационным рейсом из Великобритании

Предпочтение отдавалось несовершеннолетним, которые остались одни в Великобритании, тем, кто остался без социального обеспечения или срочно нуждается в возвращении по юридическим или гуманитарным причинам.

Люди информированы о процедуре по прибытии в Латвию, в том числе о том, что должны будут пройти тест на Covid-19 и соблюдать самоизоляцию в отеле, указанном государством. Бекерис пообещал, что полиция будет следить за тем, как прибывшие из Великобритании соблюдают самоизоляцию.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время МИД не видит необходимости в дополнительных репатриационных рейсах. Помощь предоставляется гражданам, которые находятся в чрезвычайной ситуации за границей и не могут получить другую помощь. "Мы видим, что многие люди уехали, чтобы навестить родственников или друзей, у многих есть другие варианты - либо остаться подольше, либо вернуться другим маршрутом", - сказал он.

Бекерис добавил, что на рейс из международного аэропорта "Рига" в лондонский аэропорт Гатвик было куплено более 100 билетов. Он напомнил, что покупать билеты на этот рейс могут только граждане и постоянные жители Великобритании.

Эстония организуют еще один репатриационный рейс в Таллин 29 декабря, и на нем прилетят около десяти граждан Латвии. За ними будет направлен транспорт в Таллин.