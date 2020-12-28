Репатриационный рейс для жителей Балтии в Великобритании состоится сегодня. Билеты - по 220 евро

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сегодня, 28 декабря, совершит совместный репатриационный рейс из Латвии в Великобританию и обратно для граждан стран Балтии, сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
Он сказал, что рейс из международного аэропорта "Рига" в лондонский аэропорт Гатвик вылетит в 15:30 по латвийскому времени, а рейс из аэропорта Гатвик вылетит в 19:30 по латвийскому времени и прибудет в Ригу в 22:15 по латвийскому времени.
Для граждан каждой из стран Балтии предусмотрено примерно по 50 мест.
Министерство иностранных дел ранее заявляло, что рейс предназначен только для тех граждан стран Балтии, которые нуждаются в немедленном возвращении в Латвию по социальным, гуманитарным или юридическим причинам.
Стоимость авиабилетов - 220 евро, и их оплатят сами репатрианты.
Рейсом Рига-Лондон могут воспользоваться только британские граждане и лица с постоянным местом жительства в Соединенном Королевстве.
20 декабря Кабинет министров принял решение временно запретить международные пассажирские перевозки в Великобританию и из Великобритании, тем самым пытаясь защитить население от распространения нового вида коронавируса.