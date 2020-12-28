Из Литвы в Латвию движется нефтяное пятно

В понедельник, 28 декабря, на нефтяном терминале в литовской Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, произошла утечка нефти. Эту информацию подтвердил BNS глава Центра координации спасения на море Литвы Евгений Валиков.
Представители Департамента охраны окружающей среды сообщили, что загрязняющее пятно движется в открытое море, в сторону Латвии.
"Пролилось небольшое количество нефти, такую информацию мы получили от дежурного на Бутингском терминале. (...) В данный момент Центр координирования спасения на море занимается предоставлением помощи", - сказал Валиков.
Заведующий отделом коммуникации Департамента охраны окружающей среды Литвы Арунас Малиновскис сказал, что площадь загрязнения составляет около 1 кв. км. Из-за течений и ветра пятно движется не к берегу, а в открытое море, к Латвии.
"Инспекторы окружающей среды начали расследование, подсчитывается причиненный природе ущерб", - добавил он.
Валиков сообщил, что для сбора загрязнения отправлено судно поиска и спасения Šakiai. Также на место инцидента вылетел вертолет ВВС Литвы, который уточнит размер пятна.
По словам Малиновскиса, что именно пролилось в море, еще уточняется.
Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас написал в социальной сети Facebook, что на терминале прорвало трубу и пролились нефтепродукты, однако пока не ясно, в каком объеме.
Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд.