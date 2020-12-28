Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный

Как сообщает "Медуза", в сообщении ведомства говорится, что Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

"В журнале "Ланцет"22 декабря 2020 г. опубликована статья на основе материалов германской клиники "Шарите", собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники «Шарите» 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", - приводит сообщение ведомства "Медуза".

Во ФСИН отметили, что если "факт уклонения условно осужденного от контроля" подтвердится, в отношении него "будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации". Указанная статья подразумевает, что если условно осужденный в течение испытательного срока не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, ведомство может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.

В своем Instagram политик отметил:" Там написано, что из госпиталя меня выписали 20 сентября. А раз выписали, я должен к ним явиться. Но при этом они "не заметили" заголовка статьи: ОТРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ "Новичок". Если статью в "Ланцете" признают на государственном уровне, то где, извините, уголовное дело по факту отравления? 🙂 В общем, ничего неожиданного".