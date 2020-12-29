Дарья Пынзарь, Роман Третьяков, Степан Менщиков в финальном выпуске "Дом-2" на ТНТ

Смотрите финальный двухчасовой выпуск "Дома-2" 30 декабря в 22.00 на ТНТ!

Телепроект "Дом-2" выходил в эфире ТНТ почти 17 лет, и за это время стал больше, чем просто реалити-шоу. Социальный трамплин для многих известных личностей - телепроект "Дом-2" стал легендой. Это школа и энциклопедия отношений, социальный срез общества и сюжеты, словно подсмотренные в окно соседа.

За время существования шоу на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира. Имена главных ведущих шоу - Ксении Бородиной и Ольги Бузовой - сегодня знает вся страна. Кроме этого, участниками телепроекта были многие нынешние селебрити с многомиллионной аудиторией подписчиков: Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

ФОТО: Пресс-фото

Многие из них придут попрощаться с легендарным телепроектом 30 декабря. О времени, проведенном на "Доме-2" вспомнят Дарья Пынзарь, "бывший" Ольги Бузовой Роман Третьяков, Степан Менщиков, который покинул теле-шоу совсем недавно. Раритетные кадры, первые съемочные дни и исторические моменты телепроекта "Дом-2" - все это в финальном выпуске увидят те, кто на протяжении 16 лет неизменно включал ТНТ в 23.00 и засыпал под любимый телепроект.

ФОТО: Пресс-фото

Итоги года подведут и для тех, кто сейчас находится на популярной телестройке. Нынешним участникам реалити вручат призы в специальных номинациях: "Событие года", "Танец года", "Романтика года", "Свидание года", "Пара года" и других.

ФОТО: Пресс-фото

Ведущая шоу Ксения Бородина не смогла сдержать слез после трогательной речи в адрес проекта. А точку в большой истории "Дома-2" на ТНТ поставит Ольга Бузова. Девушка, которая благодаря телепроекту проделала огромный путь от участницы до суперзвезды, выступит с финальной песней.

ФОТО: Пресс-фото

Самый трогательный, ностальгический и… последний выпуск телепроекта "Дом-2" смотрите на ТНТ 30 декабря в 22.00.