Что произойдет, если съесть слишком много мандаринов за раз

Сколько мандаринов можно съесть?

На самом деле эти фрукты содержат достаточно глюкозы, стимулирующей выработку инсулина. Если съесть их слишком много (более 300 г) за раз, то инсулин нарушит расщепление жира, и отправится в жировое депо, в результате чего человек наберет лишний вес.

Дневная норма мандаринов - 250-300 г: тогда фруктоза настолько не вредна. Но лучше эту дозу съедать порционно в течение дня. Портал советует запомнить:

чем слаще и спелее фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, потому порция должна быть меньше. 1

Почему не следует злоупотреблять мандаринами?

Мандарин является цитрусовым фруктом, который может вызывать аллергические реакции при его переедании. Кислые плоды не стоит есть людям с заболеваниями пищеварительной системы, в том числе:

гастрит;

колит;

язвенная болезнь;

проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырем.

Кроме того, педиатры не рекомендуют давать мандарины детям до года.

Важно! Обычно кожуру обрабатывают спецраствором, чтобы продлить срок хранения. Так что перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. А саму кожуру можно есть, только предварительно замочив ее, иначе - риск отравления химвеществами.