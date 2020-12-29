Борьба с полученными преступным путем средствами: "Нужно бороться с причинами, а не с симптомами"

Обратная обязанность доказывания и порог доказывания

Обратная обязанность доказывания и презумпция фактов существует в нескольких юрисдикциях. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно заявлял, что этот принцип сам по себе не является незаконным. Однако таким может стать, если учреждения по надзору за правами нарушают презумпцию невиновности лица, что является одним из основных принципов уголовного процесса, а также, если лицо не имеет реальных возможностей исполнить обязанность обратного доказывания или опровергнуть презумпцию. Это приводит к нарушению права на справедливое судебное разбирательство.

На практике действующее регулирование и его применение создают обстоятельства, в которых имущество может быть признано полученным преступным путем и арестовано на более длительное время, чем объективно необходимо. Закон предусматривает, что срок действия права распоряжаться замороженными финансовыми средствами может составлять 22 месяца.

С точки зрения частных лиц, несомненно, эти сроки слишком длинные, особенно потому, что из-за отсутствия ресурсов персонала правоохранительного учреждения также часто используют весь срок для решения дела. Однако недостатки ресурсов персонала должны быть решены в рамках планирования государственного бюджета, а не жертвуя правами частных лиц.

Эти сроки, вероятно, можно было бы сократить, так как если дело невозможно решить, например, в течение года, то нет никаких гарантий, что в течение полутора лет это будет возможно. Одно направляющее процесс лицо не уделяет все свое время решению одного дела, прямо противоположно – параллельно решаются разные дела. В результате в одном деле между следственными действиями могут быть значительные перерывы, после которых лицо, ведущее производство, может быть вынуждено пересмотреть дело. Это не эффективно.

Здесь также существенная проблема заключается в том, что нет ясного порога доказывания и объема документов, которое частное лицо должно предъявит чтобы опровергнуть презумпцию о полученных преступным путем средствах. В правовой науке выражены мнения по этому вопросу, но эти мнения не являются обязательными для направляющих процесс лиц.

Между тем, в связи с делами клиентов ликвидируемых банков, где, как признает сама прокуратура, многие закончатся без результата, планируются изменения в Уголовно-процессуальном законе (KPL), которые позволят прекратить дела, решение которых требует чрезмерно больших ресурсов правоохранительных учреждений. Однако это лишь мера для облегчения симптомов, потому что настоящая проблема заключается в том, что такие дела возбуждаются вообще. Здесь мы возвращаемся к адекватной способности работников банков применять нормы закона и навыки Службы финансовой разведки (FID) далее передавать дела, имеющие потенциал. Это работа над повышением компетентностей, вовлеченных в сферу.

Необходимые решения

Безусловно, важно усовершенствовать процесс на всех этапах, поскольку ни один из них не работает идеально. Необходима открытая дискуссия по вопросу об уменьшении сроков замораживания финансовых средств и установлении более ясных стандартов доказывания частному лицу в отношении доказательства законного происхождения полученных преступным путем средств.

Следует признать, что наиболее значительная работа необходима для улучшения качества идентификации и расследования этих дел уже на последующих этапах, что возможно только со временем и с выделением дополнительных ресурсов государственного бюджета для следственных органов.