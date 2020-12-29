В Краславском крае на озере утонули два рыболова

В 21:00 спасатели были вызваны в Краславский край, где, по информации Государственной полиции, два человека не вернулись с озера.

При осмотре места происшествия примерно в 50 метрах от берега был замечен ящик и найден человек, провалившийся под лед. Медики констатировали его смерть.

В 23:15 VUGD завершила работы на месте происшествия, а утром 29 декабря продолжило обследование озера в сотрудничестве с Госполицией.