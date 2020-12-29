В Краславском крае на озере утонули два рыболова
Вчера, 28 декабря, в Краславском районе утонул мужчина, который занимался подледным ловом, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе. Его товарища не удавалось найти до 29 декабря.
В 21:00 спасатели были вызваны в Краславский край, где, по информации Государственной полиции, два человека не вернулись с озера.
При осмотре места происшествия примерно в 50 метрах от берега был замечен ящик и найден человек, провалившийся под лед. Медики констатировали его смерть.
В 23:15 VUGD завершила работы на месте происшествия, а утром 29 декабря продолжило обследование озера в сотрудничестве с Госполицией.
Позже VUGD сообщили LETA, что был найден второй утонувший рыболов: тело мужчины было найдено примерно в 40 метрах от берега.