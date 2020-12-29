"У полиции праздников не будет": армия будет помогать следить за соблюдением комендантского часа

Он пояснил, что полиция до сих пор ловит многих людей, не соблюдающих требования эпидемиологической безопасности. Особенно большое количество правонарушителей было выявлено в период рождественских праздников.

Государственная полиция планирует привлечь все возможные ресурсы для контроля новых ограничений в сотрудничестве с муниципальной полицией, НВС и Государственной пограничной охраной.

"У сотрудников Госполиции не будет выходных, работники вызываются из отпусков", - добавил Рукс.

Начальник государственной полиции пояснил, что несколько сотен представителей вооруженных сил будут задействованы в контроле над ограничениями, в основном это силы Земессардзес.

Рукс пообещал, что полиция будет рассматривать каждый случай отдельно и не будет сразу пытаться наказывать людей. Если человек сможет объяснить понятную причину, по которой он находится на улице, "мы не будем выписывать штраф каждому, кого встретим на улицах".

"Эти ограничения не для того, чтобы заработать за счет государства. Это в интересах общего блага и безопасности", - подчеркнул Рук.

Как уже сообщалось, 29 декабря прошло очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, во время которого обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране, после которого на пресс конференции правительство объявило, что концептуально договорилось о введении том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.

В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству LЕТА в Государственной канцелярии.