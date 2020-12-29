Введен комендантский час на Новый год, режим ЧС продлен до февраля

Видео: пресс-конференция правительства после заседания

Окончательно решение будет принято завтра, 30 декабря, когда состоится еще одно заседание правительства.

В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили в Государственной канцелярии.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что в эти дни магазины смогут работать до 21:00, чтобы не только покупатели, но и сотрудники магазинов могли вернуться домой к 22:00.

Премьер-министр также признал, что будет введено "праздничное сидение дома" с целью дальнейшего сокращения возможностей людей для контактов. Он пояснил, что, в отличие от термина "комендантский час", "сидение дома" означает ситуацию, когда жители находятся дома, не ходят в гости и не организовывают вечеринки.

При этом Кариньш подчеркнул, что новые ограничения не почувствуют те жители, которые уже соблюдают меры безопасности и избегают контактов.

В Государственной канцелярии сообщили, что возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.

К контролю за соблюдением комендантского часа будет привлечена армия

Государственная полиция намерена строго контролировать соблюдение комендантского часа, а помогать ей будет несколько сотен военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС), сообщил журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Винькеле: Решение о комендантском часе обосновано переполненными больницами

Правительство решило ввести комендантский час, потому что больницы переполнены пациентами с Covid-19 - более 1000 человек в больницах борются за свое здоровье, полсотни борются за жизнь, а медицинские работники работают на грани истощения, сообщила журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Политик отметила, что Латвия уже несколько недель находится на "кривой отсутствия снижения" Covid-19. Введены относительно радикальные ограничения, чтобы не было соблазна встретить Новый год в кругу друзей и родственников.

Кариньш: для наказания за грубые нарушения ограничений будут использоваться полицейские методы

На вопрос, как поступить с той частью общества, которая до сих пор не соблюдала ограничения и не пожелает соблюдать условия комендантского часа, премьер-министр отметил, что такая ситуация является проблемой для любого демократического общества, в том числе в Европе, в том числе в Латвии.

Ссылаясь на руководителя Госполиции Арманда Рукса, Кариньш подчеркнул, что полиция работает, и люди, нарушающие ограничения, наказываются.

"Конечно, у нас есть еще один (..) полицейский метод, который мы, как государство, не хотим особенно подчеркивать", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что иногда этот метод будет использоваться для соответствующего наказания тех, кто грубо нарушает правила.

В Латвии не будет вводиться регистр людей, которые не хотят вакцинироваться от Covid-19

В Латвии не рассматривается возможность ввести регистр людей, которые решили отказаться от вакцинации против Covid-19, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле. Такой подход не применяется и при вакцинации от других заболеваний. В форме предположения он обсуждается только в Испании.

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