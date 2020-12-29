В Латвии не будет вводиться регистр людей, которые не хотят вакцинироваться от Covid-19

Такой подход не применяется и при вакцинации от других заболеваний. В форме предположения он обсуждается только в Испании.

Говоря о том, планирует ли Минздрав увеличить темпы вакцинации, Винькеле сказала, что это зависит от объемов доступной вакцины. Она подчеркнула, что хотела бы развеять миф о том, что Латвия запросила меньше вакцин, чем могла бы, и их доступность хуже, чем в соседних странах.

"Это не соответствует действительности, поскольку закупку Европейская комиссия организовала так, чтобы вакцины распределялись пропорционально численности населения стран", - сказала министр.

По ее словам, производитель вакцин Pfizer пообещал, что до конца января Латвия получит предусмотренный договором основной объем вакцин, что составляет чуть больше 90 000 доз. Кроме того, Латвия подала заявку на дополнительные поставки вне договора, и количество этих вакцин в течение года может составить 100 тысяч.

Как уже сообщалось, 29 декабря прошло очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, во время которого обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране, после которого на пресс конференции правительство объявило, что концептуально договорилось о введении том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.

В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству LЕТА в Государственной канцелярии.