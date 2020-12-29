"Порочный круг" Covid-19: Юрий Перевощиков о трудностях отслеживания источников инфекции

SPKC продолжает работать с каждым зараженным человеком.

По словам эксперта, анализ данных последних дней, к сожалению, показывает, что видимую стабилизацию заболеваемости можно объяснить уменьшением количества проведенных тестов на Covid-19. Он сказал, что сокращение количества тестов произошло из-за того, что меньше людей обращаются за помощью по выходным и праздникам. Однако даже при сокращении количества тестов тенденция к увеличению заболеваемости сохранилась, подчеркнули в SPKC.

Перевощиков отметил, что на прошлой неделе доля положительных тестов достигла 10,5%, тогда как в группе людей с соответствующими симптомами они составляли около 12% или 13%.

Он подчеркнул, что уже сейчас трудно оказывать больным необходимую помощь, и указал, что "статистика жестока", потому что примерно через полторы недели после болезни около 15% пациентов с Covid-19 попадают в больницу.

По словам представителя SPKC, в ​​настоящее время достигнуто самое большое за все время количество больничных коек, занятых пациентами с Covid-19, и не ожидается, что эта тенденция уменьшится.

Он также сказал, что более половины пациентов не могут определить источник своего заражения.

На прошлой неделе на частных мероприятиях заразились 150 человек. Эксперт подчеркнул, что очень просто остановить распространение инфекции, не участвуя в таких мероприятиях.

Он признал, что не все больные Covid-19 открыто разговаривают с эпидемиологами, но это следует делать, потому что эпидемиологи не те, кто наказывает - для экспертов важно определить источники заболевания.

Как уже сообщалось, 29 декабря прошло очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, во время которого обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране, после которого на пресс конференции правительство объявило, что концептуально договорилось о введении том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.

В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству LЕТА в Государственной канцелярии.