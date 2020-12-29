Кариньш: Для наказания за грубые нарушения ограничений будут использоваться полицейские методы

На вопрос, как поступить с той частью общества, которая до сих пор не соблюдала ограничения и не пожелает соблюдать условия комендантского часа, премьер-министр отметил, что такая ситуация является проблемой для любого демократического общества, в том числе в Европе, в том числе в Латвии.

Ссылаясь на руководителя Госполиции Арманда Рукса, Кариньш подчеркнул, что полиция работает, и люди, нарушающие ограничения, наказываются.

С одной стороны, необходимо объяснять и убеждать, что введенные ограничительные меры направлены на сокращению межличностных контактов, отметил глава правительства.

"Конечно, у нас есть еще один (...) полицейский метод, который мы, как государство, не хотим особенно подчеркивать", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что иногда этот метод будет использоваться для соответствующего наказания тех, кто грубо нарушает правила.

Как уже сообщалось, 29 декабря прошло очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, во время которого обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране, после которого на пресс конференции правительство объявило, что концептуально договорилось о введении том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.

В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству LЕТА в Государственной канцелярии.