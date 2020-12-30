"Красный Кутюрье": что связывало Пьера Кардена и СССР?

Краткая биография

Пьер Карден был младшим из 11 детей. Его семья переехала во Францию из Италии в начале двадцатых, вскоре после его рождения. Карден начинал карьеру в качестве театрального художника, работал в ателье Christian Dior, а собственный дом моды основал в 1950 году. В 1960-м модельер нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, став создателем первой коллекции мужской одежды. Кроме того, он стал первым кутюрье, решившим продавать свои платья и духи по более доступным ценам.

Майя Плисецкая

Модельер и балерина познакомились в 1971 году на фестивале в Авиньоне. Они сразу подружились, именно он создал для нее костюмы к балетам "Анна Каренина", "Чайка" и "Дама с собачкой".

ФОТО: EPA/YURI KOCHETKOV/Scanpix

Часто бывал в СССР

Модельер впервые посетил СССР в 1963 году в составе французской делегации деятелей культуры и искусства. С тех пор он побывал в стране не менее 30 раз, за что во Франции его прозвали "Красный Кутюрье".

Друзья в СССР

Майя Плесецкая была не единственным влиятельным другом Кардена в стране. Он подружился с модельером Вячеславом Зайцевым и познакомился с первой леди СССР Раисой Горбачевой. Этот контакт позволил ему подписать контракт с Министерством легкой промышленности СССР на производство одежды. Это произошло в 1986 году, после чего под маркой Pierre Cardin шили вещи на 30 заводах по всей стране, пишет Esquire.

1960 год ФОТО: AP/Scanpix

Легендарный показ на Красной площади

Помимо налаженного производства, Карден прославился и легендарным модным показом на Красной площади в Москве в 1991 году. Не без содействия Горбачевых. В показе приняли участие 50 моделей, а число зрителей превысило 200 тысяч.