Умер французский модельер Пьер Карден
В возрасте 98 лет ушел из жизни французский модельер Пьер Карден, сообщает AFP.
Согласно информации агентства, Карден умер утром во вторник, 29 декабря, в госпитале в пригороде Парижа. Причины смерти не уточняются.
Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6— Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020
Карден начинал карьеру в качестве театрального художника, работал в ателье Christian Dior, а в 1950 году основал собственный дом моды.
Карден в 1960-м нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, став создателем первой коллекции мужской одежды.
Кроме того, он являлся первым кутюрье, ставшим продавать свои платья и духи по более доступным ценам.
В числе 500 изобретений, что запатентовал Карден:
- цветные чулки;
- высокие сапоги;
- мини-сарафаны;
- галстуки с цветочным узором;
- длинные пиджаки без воротника;
- узкие брюки на пуговицах, которые изначально были созданы для The Beatles.
Кроме "битлов" Карден работал со многими звездами, однако одной из главных его муз оставалась балерина Майя Плисецкая.