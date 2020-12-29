Вт, 29.12.2020
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Илзе Букша, представитель NMPD
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Умер французский модельер Пьер Карден
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Пьер Карден

ФОТО: AFP / Scanpix

В возрасте 98 лет ушел из жизни французский модельер Пьер Карден, сообщает AFP.

Согласно информации агентства, Карден умер утром во вторник, 29 декабря, в госпитале в пригороде Парижа. Причины смерти не уточняются.

Карден начинал карьеру в качестве театрального художника, работал в ателье Christian Dior, а в 1950 году основал собственный дом моды.

Карден в 1960-м нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, став создателем первой коллекции мужской одежды.

Кроме того, он являлся первым кутюрье, ставшим продавать свои платья и духи по более доступным ценам.

В числе 500 изобретений, что запатентовал Карден:

  • цветные чулки;
  • высокие сапоги;
  • мини-сарафаны;
  • галстуки с цветочным узором;
  • длинные пиджаки без воротника;
  • узкие брюки на пуговицах, которые изначально были созданы для The Beatles.

Кроме "битлов" Карден работал со многими звездами, однако одной из главных его муз оставалась балерина Майя Плисецкая. 

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