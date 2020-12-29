Умер французский модельер Пьер Карден

Согласно информации агентства, Карден умер утром во вторник, 29 декабря, в госпитале в пригороде Парижа. Причины смерти не уточняются.

Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6 — Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020

Карден начинал карьеру в качестве театрального художника, работал в ателье Christian Dior, а в 1950 году основал собственный дом моды.

Карден в 1960-м нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, став создателем первой коллекции мужской одежды.

Кроме того, он являлся первым кутюрье, ставшим продавать свои платья и духи по более доступным ценам.

В числе 500 изобретений, что запатентовал Карден: цветные чулки;

высокие сапоги;

мини-сарафаны;

галстуки с цветочным узором;

длинные пиджаки без воротника;

узкие брюки на пуговицах, которые изначально были созданы для The Beatles.