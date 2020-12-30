Стало известно о причине закрытия "Дома-2"

"Проекту "Дом-2" исполнилось более 15 лет, - рассказал гендиректор холдинга Александр Жаров. - И, разумеется, предельно популярный в начале, да и в середине, на пике своего развития - он стал ощутимо терять аудиторию в последние годы. В последние два года он и вовсе стал нерентабельным. Проект достаточно дорогой, и он начал приносить телекомпании убытки. Попытки изменить что-то внутри формата передачи не привели к успеху".

Жаров также подчеркнул, что закрыть проект решило руководство российского телеканала ТНТ, а холдинг "Газпром-медиа", в свою очередь, это решение поддержал, "потому что мы четко видели, сколько денег теряем".

Как сообщалось, 18 декабря телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Впервые оно вышло в эфир в 2004-м году. Финал культового проекта пройдет в эфире ТНТ уже вечером 30 декабря.