"Дом-2" закрывается: вспоминаем ярких участников, ведущих, кастинг в Латвии и рижанина на проекте

В пятницу, 18 декабря, телеканал ТНТ сообщил, что закрывает самое продолжительное реалити-шоу в истории телевидения - "Дом-2". Большой финал запланирован на 30 декабря.
Директор ТНТ Роман Петренко объяснил решение закрыть проект желанием телеканала сосредоточиться на других форматах, а Виктория Боня заявила, что ничего не будет закрыто, а лишь изменится формат передачи. Но пресс-служба ТНТ не стала комментировать эти слова.
Первая серия реалити-шоу вышла в эфир 11 мая 2004 года.
За 16 лет на проекте побывало свыше двух тысяч человек, но запомнились зрителям далеко не все.
В сентябре 2019 года в Риге прошел кастинг в "Дом-2". В беседе с RUS TVNET кастинг-директор программы объяснил, в чем ее успех:
"Людям интересно смотреть за такими же, как и они. Переживать такие же ситуации... Они смотрят и учатся на ошибках... Это, возможно, как-то им помогает..." - считает он.
Фото: Кастинг на шоу "Дом-2" в Риге
В свою очередь, кастинг-менеджер Александра Токарь считает, что именно эффект "замочной скважины" и делает проект таким интересным.
"Все люди любят подглядывать, сплетни, интриги. У нас везде камеры, и можно наблюдать за парами, подглядывать - и вроде герои уже как близкие знакомые, но в реальной жизни не виделись", - подчеркнула она.
За годы существования передача обросла дополнительными проектами: "Дом-2. Lite", "Дом-2. Остров любви", "Дом-2. После заката", а с 2018 года выходили также программы-ответвления - "Бородина против Бузовой" и "Спаси свою любовь".
Видео: Интервью с кастинг-директором реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ Евгением Шабаинским и кастинг-менеджером проекта Александрой Токарь
Изначально предполагалось, что молодые люди будут жить на одной территории, образовывать пары и строить любовь. У каждого, кто смотрел эту передачу, были свои любимчики.
RUS TVNET уже публиковал подборку, в которой рассказывал о судьбах первых участников шоу "Дом-2".
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Но ведь были и другие участники, которые тоже стали настоящими звездами. К примеру, Виктория Боня.
Телеведущая, модель, предпринимательница, актриса - кем только себя не считает Виктория. Она торгует парфюмерией и одеждой в собственных интернет-магазинах - в общем, успешно ведет свой бизнес.
После расставания с сыном миллиардера Алексом Смерфитом звезда живет в Монако. Прожиание ей и их общей дочери там обеспечивает бывший супруг.
Виктория часто становится героиней многочисленных скандалов. Весной она опубликовала серию постов, в которых связала распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру "устрашают" инфекцией, чтобы "потом вакцинировать всех и установить чипы".
Еще одна не менее яркая личность - Алена Водонаева.
Эта экс-звезда "Дома-2" успела поработать ведущей на нескольких музыкальных каналах, сняться в рекламе и дважды побывать замужем. От первого брака у нее есть сын.
Бывший супруг Алены - состоятельный человек, который обеспечил ее недвижимостью в столице. Водонаева выпустила книгу "Голая", считает себя блогером и ведет свой канал на YouTube.
На проекте были примеры, когда люди действительно находили друг друга и строили настоящую любовь.
Дарья и Сергей Пынзарь - одна из семей, созданных на телепроекте. Пара обзавелась недвижимостью в Москве, а не так давно Дарья и Сергей с двумя сыновьями переехали в Турцию. Они купили жилье в Аланье, открыли агентство недвижимости, их сыновья посещают детский сад и школу.
Пара постоянно летает в Россию, так как на родине у них бизнес, а Даша периодически снимается в различных телепроектах. У нее есть интернет-магазин одежды, а Сергей в блоге рассказывает о строительстве домов. Супруги Пынзарь поддерживают популярность, продолжая развивать семейные отношения на глазах миллионов благодаря соцсетям.
Еще одна пара, которая сформировалась на проекте и побывала на кастинге в Риге - это Марина Африкантова и Роман Капаклы.
В июле 2019 года Марина Африкантова и Роман Капаклы официально стали мужем и женой. В Сети постоянно идут разговоры о том, что их брак лишь фантазия сценаристов проекта, но в интервью ребята опровергли эти слухи. Молодые люди даже продемонстрировали свои обручальные кольца.
Впрочем, Марина как никто прекрасно понимает, как работает магия телевизионного мира. Девушка охотно рассказала, что после того, как она получила диплом "инженера-металлурга по цветным и редкоземельным металлам", она освоила специальность, которая и открыла ей мир телевидения.
Девушка окончила Высшую школу "Останкино" и получила профессию ведущей новостных программ.
Если Марина - инженер и профессиональная телеведущая, то Роман когда-то работал охранником в ночном клубе.
5 сентября 2019 года впервые в истории телепроекта "Дом-2" на ТНТ отбор проходил в Риге. По словам кастинг-менеджера Александры Токарь, было подано около 250 заявок.
Стоит отметить, что кастинг-директоров волновало, от чего именно готовы отказаться участники. Большинство молодых людей признали, что не готовы оставить работу и переехать в Москву. Но попадались и отчаянные ребята.
В отборе приняла участие и латвийский блогер Яна Брук. Девушка дала короткое интервью и рассказала о том, что она намерена делать, если выберут ее. Но все-таки она не поехала на шоу.
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В итоге участником из Латвии стал молодой человек по имени Никита Леви.
После выхода из проекта Никита пришел на передачу RUS TVNET "В чем фишка?". Он рассказал о сексе, женщинах и гонорарах на шоу "Дом-2".
Сейчас мало кто может это представить, но среди ведущих скандального шоу была журналистка Ксения Собчак, а после уже появились Ксения Бородина и Ольга Бузова. Бузова давно шагнула за пределы проекта и реализовалась как актриса, модель, певица и блогер. Кроме того, к Бузовой и Бородиной присоединилась экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова. А позже список ведущих шоу пополнил экс-участник проекта "Дом-2" Влад Кадони.
Впрочем, в соцсетях люди разделились на два лагеря. Одни были искренне расстроены закрытием телепроекта и не могли поверить в правдивость новостей, а вторая часть - обрадовалась. Появились даже шутки о том, что 2019 год принес "хоть одну хорошую новость".
А вы смотрели "Дом-2"?