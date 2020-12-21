"Дом-2" закрывается: вспоминаем ярких участников, ведущих, кастинг в Латвии и рижанина на проекте

Бывший супруг Алены - состоятельный человек, который обеспечил ее недвижимостью в столице. Водонаева выпустила книгу "Голая", считает себя блогером и ведет свой канал на YouTube.

На проекте были примеры, когда люди действительно находили друг друга и строили настоящую любовь.

Дарья и Сергей Пынзарь - одна из семей, созданных на телепроекте. Пара обзавелась недвижимостью в Москве, а не так давно Дарья и Сергей с двумя сыновьями переехали в Турцию. Они купили жилье в Аланье, открыли агентство недвижимости, их сыновья посещают детский сад и школу.

Пара постоянно летает в Россию, так как на родине у них бизнес, а Даша периодически снимается в различных телепроектах. У нее есть интернет-магазин одежды, а Сергей в блоге рассказывает о строительстве домов. Супруги Пынзарь поддерживают популярность, продолжая развивать семейные отношения на глазах миллионов благодаря соцсетям.

Еще одна пара, которая сформировалась на проекте и побывала на кастинге в Риге - это Марина Африкантова и Роман Капаклы.



Кастинг на "Дом-2" в Риге. Марина Африкантова и Роман Капаклы ФОТО: пресс-фото/Алексей Алифанов

В июле 2019 года Марина Африкантова и Роман Капаклы официально стали мужем и женой. В Сети постоянно идут разговоры о том, что их брак лишь фантазия сценаристов проекта, но в интервью ребята опровергли эти слухи. Молодые люди даже продемонстрировали свои обручальные кольца.

Впрочем, Марина как никто прекрасно понимает, как работает магия телевизионного мира. Девушка охотно рассказала, что после того, как она получила диплом "инженера-металлурга по цветным и редкоземельным металлам", она освоила специальность, которая и открыла ей мир телевидения.

Девушка окончила Высшую школу "Останкино" и получила профессию ведущей новостных программ.

Если Марина - инженер и профессиональная телеведущая, то Роман когда-то работал охранником в ночном клубе.

"Дом-2". Марина Африкантова и Роман Капаклы ФОТО: пресс-служба ТНТ

Кастинг в Латвии и рижанин на шоу "Дом-2"

5 сентября 2019 года впервые в истории телепроекта "Дом-2" на ТНТ отбор проходил в Риге. По словам кастинг-менеджера Александры Токарь, было подано около 250 заявок.

Стоит отметить, что кастинг-директоров волновало, от чего именно готовы отказаться участники. Большинство молодых людей признали, что не готовы оставить работу и переехать в Москву. Но попадались и отчаянные ребята.

В отборе приняла участие и латвийский блогер Яна Брук. Девушка дала короткое интервью и рассказала о том, что она намерена делать, если выберут ее. Но все-таки она не поехала на шоу.

Яна Брук ФОТО: пресс-фото/Алексей Алифанов

В итоге участником из Латвии стал молодой человек по имени Никита Леви.

После выхода из проекта Никита пришел на передачу RUS TVNET "В чем фишка?". Он рассказал о сексе, женщинах и гонорарах на шоу "Дом-2".

Никита Леви ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Телеведущие шоу "Дом-2"