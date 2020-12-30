Новый сериал с Михаилом Ефремовым покажут на российском телевидении

"Первой киносериальной премьерой ТНТ в новом году станет "Полет" - психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил как сценаристом, так и режиссером проекта. Это рассказ о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", - говорится в пресс-релизе телекомпании.

Видео: трейлер телесериала "Полет"

Аннотация проекта на сайте Kinopoisk.ru звучит так: "Несколько человек собираются лететь в другой город, но в зале отлета понимают, что перепутали аэропорт, и теперь вынуждены ждать другого рейса. Однако вскоре они узнают, что самолет, на который они опоздали, разбился сразу после взлета. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни и прийти к переосмыслению своего прошлого и настоящего".

В сериале одну из ролей также сыграл сын актера Никита Ефремов.

Как сообщили в пресс-службе, персонаж Михаила Ефремова по фамилии Жабенко пытается справиться с зависимостями, а персонаж Никиты Ефремова - выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой.

"Полет" станет не первым проектом, вышедшем на экраны уже после ДТП со смертельным исходом, виновником которой был признан Михаил Ефремов: таким стал, например, фильм "Вратарь Галактики", а на следующий год назначена премьера фэнтези-комедии "Конек-горбунок", в которой Ефремов сыграл роль Царя.