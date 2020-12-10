"Я знаю, что значит потеря отца". Актер Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП

"Мой отец умер 20 лет назад, и, поверьте, я знаю, что значит для сына потеря отца. Когда рушится все то, на что можно было положиться. Когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза. Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять от меня искренние соболезнования в связи с его смертью", - цитирует Ефремова StarHit.

Артист также отметил, что поймет, если тот не захочет читать послание, однако попросил все-таки выслушать его.

Хотя поклонники Михаила Олеговича до сих пор надеются увидеть его на сцене, сам он поставил на своей карьере крест.

"Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил", - заявил Ефремов в письме.

Напомним, что Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии после ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров - водитель фургона, в который актер врезался на джипе.