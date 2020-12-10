"Я знаю, что значит потеря отца". Актер Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом в колонии в Белгородской области, написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию, в котором признался, что после произошедшего вряд ли сможет вновь работать актером, пишет "Дождь" со ссылкой на опубликованный ТАСС отрывок из письма.
"Мой отец умер 20 лет назад, и, поверьте, я знаю, что значит для сына потеря отца. Когда рушится все то, на что можно было положиться. Когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза. Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять от меня искренние соболезнования в связи с его смертью", - цитирует Ефремова StarHit.
Хотя поклонники Михаила Олеговича до сих пор надеются увидеть его на сцене, сам он поставил на своей карьере крест.
"Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил", - заявил Ефремов в письме.
Напомним, что Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии после ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров - водитель фургона, в который актер врезался на джипе.
Ранее Ефремов уже писал письмо родственникам Сергея Захарова. В нем он в который раз подчеркнул, что его жизнь "разделилась на до и после". Актер вновь указал, что уже "никогда не будет прежним". Михаил Олегович не может найти себе прощения и приносит соболезнования Маргарите Захаровой.