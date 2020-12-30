В Латвии ввели комендантский час: дом покидать с документами, салюты запрещены

Как указала специалист Минздрава по общественным отношениям Анна Страпцане, с учетом растущего числа госпитализированных пациентов с Covid-19 и необходимости оказывать неотложную помощь другим пациентам после 4 января в больницах также будут ограничены плановые услуги, а для амбулаторных услуг будут установлены более строгие требования.

Если нет возможности проводить амбулаторные консультации удаленно, пациенты могут быть приняты только по предварительной записи с указанием точного времени. Медицинское учреждение должно выделять достаточно времени между пациентами, чтобы гарантировать, что они не встретятся.

Лечебное учреждение должно связаться с пациентом индивидуально, если услуга будет отложена. Эти пациенты не потеряют свою запись, и им будет предоставлен приоритет при возобновлении услуг.

После 4 января в больницах будут предоставляться только определенные плановые услуги, которые не могут быть прерваны, например, химиотерапия, лечение биопрепаратами, заместительная терапия органов, лучевая терапия, гематология, заместительная метадоновая терапия и др.

Также будет обеспечиваться медицинская помощь пациентам, которым необходимо продолжить или завершить стационарное неотложное лечение, например, инвазивную кардиологию и инвазивную радиологию.

В стационарах будет оказываться неотложная помощь, проводиться онкологические, спасающие жизнь операции, а также операции, отмена которых может повлечь за собой инвалидность.

В обязательном порядке будет оказываться медицинская помощь больным раком, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, психиатрическими заболеваниями, инфекционными кожными заболеваниями, сексуально-трансмиссивными заболеваниями и в случае травм.

Услуги по острой и подострой реабилитации будут предоставляться лицам, для которых отсрочка услуги влечет риск инвалидности или нетрудоспособности, включая детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительными нарушениями функций.

Запрещено собираться и запускать салюты во время режима ЧС

Правительство постановило запретить все публичные очные мероприятия, в том числе фейерверки и салюты.

Заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис пояснил, что при соблюдении условий пожарной безопасности частные лица по-прежнему смогут запускать фейерверки в любое время в частных домах 31 декабря и в пятницу,1 января, но в городах возле многоквартирных домов частным лицам разрешено запускать салюты только до 22:00, и следует помнить, что запускать ракеты нельзя.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) пояснили, что, в соответствии с законом об обороте пиротехнических изделий, запрещено использовать ракеты во дворах многоквартирных домов.

VUGD призывает не использовать пиротехнические изделия в неподходящих для них местах - не устраивать салюты в помещении и на балконах, а также не запускать пиротехнику через открытые окна домов.

Для того чтобы уменьшить возможности скопления людей и риски передачи инфекции, дополнительно к действующему запрету на очные публичные мероприятия в дальнейшем будет запрещено также проводить на улице собрания, шествия и пикеты.

На интервью для телепередач или радио, которые длятся больше 15 минут надо будет надевать маски