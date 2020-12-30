В Латвии ввели комендантский час: дом покидать с документами, салюты запрещены

- С 22:00 до 5:00 все жители должны находиться по месту своего жительства
- Магазины должны заканчивать работу не позднее 21:00
- Запрещено проводить фейерверки после 22:00
- Общественный транспорт ограничивать не будут
В среду, 30 декабря, состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению. Напомним, накануне правительство анонсировало новые меры, названные "праздничным сидением дома". Рассказываем, что из озвученного ранее правительство утвердило или уточнило.
Важное уточнение!
Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что комендантский час не распространяется на предстоящее православное Рождество на следующей неделе, 6 и 7 января, поскольку этот праздник приходится на рабочие дни. Решено применять комендантский час только по выходным, поскольку именно в выходные более высоки риски скопления людей.
С 30 декабря в Латвии вводится комендантский час
Начиная с 30 декабря до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства.
Как сообщили в Государственной канцелярии, в это время покидать место жительства можно только в неотложных случаях.
При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.
Ограничения на передвижение в установленные часы ночью не будут распространяться на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не будет распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.
В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.
Время работы автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.
Ограничения не будут распространяться на общественный транспорт, но такси можно использовать только для того, чтобы добраться на работу, в лечебное учреждение, ветеринарную клинику и вернуться домой.
Контролировать соблюдение ограничений будет Государственная полиция. За нарушение ограничений во время действия чрезвычайного положения предусмотрены штрафы.
Режим чрезвычайной ситуации продлен до 7 февраля
В среду, 30 декабря, Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайной ситуации до 7 февраля.
В Латвии для ограничения распространения Covid-19 с 9 ноября до 11 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений.
Во время режима ЧС люди должны соблюдать дистанцию и носить маски в помещениях, в том числе в общественном транспорте, за исключением дома. Маски следует носить и на работе.
Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства.
Все культурные объекты, выставки, ярмарки, в том числе рождественские, закрыты. Запрещены все косметические услуги.
По возможности все люди должны работать удаленно, за исключением тех, кому этого не позволяет специфика работы (продавцы, водители, грузчики, полицейские, пожарные, охранники, дикторы и операторы радио- и телепрограмм, медицинские работники).
При амбулаторных консультациях медучреждения должны обеспечить, чтобы пациенты не встречались между собой
Амбулаторные консультации специалистов впредь должны по возможности обеспечиваться медицинскими учреждениями дистанционно, если же пациент приходит на прием лично, он должен быть организован таким образом, чтобы пациенты не встречались, постановило в среду правительство.
Как указала специалист Минздрава по общественным отношениям Анна Страпцане, с учетом растущего числа госпитализированных пациентов с Covid-19 и необходимости оказывать неотложную помощь другим пациентам после 4 января в больницах также будут ограничены плановые услуги, а для амбулаторных услуг будут установлены более строгие требования.
Если нет возможности проводить амбулаторные консультации удаленно, пациенты могут быть приняты только по предварительной записи с указанием точного времени. Медицинское учреждение должно выделять достаточно времени между пациентами, чтобы гарантировать, что они не встретятся.
Лечебное учреждение должно связаться с пациентом индивидуально, если услуга будет отложена. Эти пациенты не потеряют свою запись, и им будет предоставлен приоритет при возобновлении услуг.
После 4 января в больницах будут предоставляться только определенные плановые услуги, которые не могут быть прерваны, например, химиотерапия, лечение биопрепаратами, заместительная терапия органов, лучевая терапия, гематология, заместительная метадоновая терапия и др.
Также будет обеспечиваться медицинская помощь пациентам, которым необходимо продолжить или завершить стационарное неотложное лечение, например, инвазивную кардиологию и инвазивную радиологию.
В стационарах будет оказываться неотложная помощь, проводиться онкологические, спасающие жизнь операции, а также операции, отмена которых может повлечь за собой инвалидность.
В обязательном порядке будет оказываться медицинская помощь больным раком, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, психиатрическими заболеваниями, инфекционными кожными заболеваниями, сексуально-трансмиссивными заболеваниями и в случае травм.
Услуги по острой и подострой реабилитации будут предоставляться лицам, для которых отсрочка услуги влечет риск инвалидности или нетрудоспособности, включая детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительными нарушениями функций.
Запрещено собираться и запускать салюты во время режима ЧС
Правительство постановило запретить все публичные очные мероприятия, в том числе фейерверки и салюты.
Заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис пояснил, что при соблюдении условий пожарной безопасности частные лица по-прежнему смогут запускать фейерверки в любое время в частных домах 31 декабря и в пятницу,1 января, но в городах возле многоквартирных домов частным лицам разрешено запускать салюты только до 22:00, и следует помнить, что запускать ракеты нельзя.
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) пояснили, что, в соответствии с законом об обороте пиротехнических изделий, запрещено использовать ракеты во дворах многоквартирных домов.
VUGD призывает не использовать пиротехнические изделия в неподходящих для них местах - не устраивать салюты в помещении и на балконах, а также не запускать пиротехнику через открытые окна домов.
Для того чтобы уменьшить возможности скопления людей и риски передачи инфекции, дополнительно к действующему запрету на очные публичные мероприятия в дальнейшем будет запрещено также проводить на улице собрания, шествия и пикеты.
На интервью для телепередач или радио, которые длятся больше 15 минут надо будет надевать маски
Согласно поправкам к приказу об объявлении режима ЧС, утвержденным правительством в среду, 30 декабря, на интервью для телепередач и радио продолжительностью более 15 минут надо будет надевать маски.
В приказ включено уточнение об использовании масок для лица на интервью в телепередачах и в интервью на радио. Продюсеры должны будут обеспечить, чтобы ведущий и интервьюируемый использовали маски в студии, если интервью длится более 15 минут.
При возвращении из Великобритании будет обязателен тест на Covid-19
В дальнейшем возвращающиеся из Великобритании должны будут сдать тест на Covid-19, постановил Кабинет министров в среду.
В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии пассажирское сообщение с Великобританией будет возобновлено с 1 января.
Тем не менее следует учитывать, что все еще существует риск для общественного здоровья из-за распространения нового штамма Covid-19, и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует обеспечить широкое тестирование и мониторинг лиц по возвращении из стран, где выявлен этот штамм.
Тестирование будет организовано в аэропорту на средства государственного бюджета.
Ранее после сообщения о новой мутации Covid-19 Латвия, как и другие европейские страны, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января.
На Новый год будет сокращено время работы магазинов
На Новый год время работы магазинов будет сокращено до 21:00, постановило правительство.
Такое решение принято, чтобы в дни действия комендантского часа работники магазинов могли вернуться домой до 22:00.
В период с 30 декабря по 3 января магазины должны заканчивать работу не позднее 21:00.
В Минэкономики агентству LETA сообщили, что оказание услуг населению, в том числе доставка товаров на дом в эти дни также должна осуществляться до 21:00.
Время работы автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.
Общественный транспорт
Во время комендантского часа общественный транспорт будет курсировать, подтвердили в бюро министра сообщения Талиса Линкайтса.
Как Линкайтс написал в Twitter, общественный транспорт в Латвии курсирует и во время чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить возможности добраться на работу, с работы, на автобус, в аэропорт и т.д.
Во время комендантского часа разрешено пользоваться услугами такси, чтобы доехать на работу или с работы, вернуться на место жительства, добраться до круглосуточной аптеки, медицинского или ветеринарного учреждения и обратно.
Такси может использовать только один пассажир, пассажир с несовершеннолетним ребенком или человек, которому требуется помощь ассистента, так как имеются объективные трудности из-за возраста или функциональных нарушений.
Начиная с четверга, 31 декабря, последние рейсы Rīgas Satiksme будут отправляться с конечных остановок примерно в начале комендантского часа в 22:00 и проходить полный маршрут. Единственным маршрутом компании, который продолжит движение в более поздние часы, будет 22-й автобус, который доставляет пассажиров в аэропорт и обратно.
Также Rīgas Satiksme прекратит продажу билетов за наличные на конечных остановках с 18 часов 31 декабря до 3 января. При этом сохранится возможность приобретения разового билета за наличные у водителя общественного транспорта.
Контролировать комендантский час будут более 2000 полицейских, пограничников и земессаргов
Контролировать комендантский час и другие ограничения будут более 2000 полицейских, пограничников и земессаргов, сообщил заместитель начальника Государственной полиции Нормунд Крапсис.
Полиция значительно мобилизовала свои силы - будут задействованы по меньшей мере 2000 сотрудников Госполиции, полиции самоуправления, более 100 курсантов колледжа Госполиции, 120 сотрудников Государственной пограничной охраны, а также земессарги. Для обеспечения контроля некоторые сотрудники полиции были отозваны из отпусков, будут задействованы также сотрудники, обычно работающие в кабинетах.
Крапсис сообщал, что контрольные меры будут проводиться на государственных дорогах, второстепенных дорогах и во дворах многоквартирных домов. Полиция также будет использовать аудиозаписи, чтобы предупреждать население об ограничениях через громкоговорители.
Видео: Пресс-конференция ответственных служб