Ассоциация: интерес гостиниц к программе самоизоляции очень высокий

Интерес гостиниц к оказанию услуг самоизоляции для контактных лиц заболевших Covid-19 и пациентов с легкими симптомами очень высок, заявила в интервью Латвийскому радио исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.
Сейчас услуги самоизоляции обеспечивают три рижских гостиницы, так как программа только началась.
Количество желающих участвовать в программе пока не ограничено, но, если желание изъявят слишком много гостиниц, придется подумать об ограничении их количества, так как будут жалобы и разочарования от того, что программа не дала ожидаемого эффекта, сказала руководитель ассоциации.
В программе могут участвовать отели категории не выше четырех звезд, поскольку гостиницы высшего класса не получают выгоды от участия в программе.
Грайксте добавила, что еще один аспект, который необходимо оценить в ходе программы, - это платежеспособность людей, поскольку государственная поддержка составляет 80% от суммы, но не более 35 евро в день, а самоизолированные должны будут платить оставшиеся 20% и за питание.
В настоящее время услуги самоизоляции обеспечивают три рижские гостиницы - Rixwell Elefant Hotel предлагает 71 номер, Rija VEF Hotel - 90 номеров, Rixwell Terrace Design - 18.