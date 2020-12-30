Ср, 30.12.2020
В отличие от термина "комендантский час", "сидение дома" означает ситуацию, когда жители находятся дома, не ходят в гости и не организовывают вечеринки. Кришьянис Кариньш о введении комендантского часа и продлении режима ЧС
Кришьянис Кариньш о введении комендантского часа и продлении режима ЧС
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Ассоциация: интерес гостиниц к программе самоизоляции очень высокий

ФОТО: Shutterstock

Интерес гостиниц к оказанию услуг самоизоляции для контактных лиц заболевших Covid-19 и пациентов с легкими симптомами очень высок, заявила в интервью Латвийскому радио исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.

Сейчас услуги самоизоляции обеспечивают три рижских гостиницы, так как программа только началась.

Количество желающих участвовать в программе пока не ограничено, но, если желание изъявят слишком много гостиниц, придется подумать об ограничении их количества, так как будут жалобы и разочарования от того, что программа не дала ожидаемого эффекта, сказала руководитель ассоциации.

В программе могут участвовать отели категории не выше четырех звезд, поскольку гостиницы высшего класса не получают выгоды от участия в программе.

Грайксте добавила, что еще один аспект, который необходимо оценить в ходе программы, - это платежеспособность людей, поскольку государственная поддержка составляет 80% от суммы, но не более 35 евро в день, а самоизолированные должны будут платить оставшиеся 20% и за питание.

В настоящее время услуги самоизоляции обеспечивают три рижские гостиницы - Rixwell Elefant Hotel предлагает 71 номер, Rija VEF Hotel - 90 номеров, Rixwell Terrace Design - 18.

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