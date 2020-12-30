Ассоциация: интерес гостиниц к программе самоизоляции очень высокий

Сейчас услуги самоизоляции обеспечивают три рижских гостиницы, так как программа только началась.

Количество желающих участвовать в программе пока не ограничено, но, если желание изъявят слишком много гостиниц, придется подумать об ограничении их количества, так как будут жалобы и разочарования от того, что программа не дала ожидаемого эффекта, сказала руководитель ассоциации.

В программе могут участвовать отели категории не выше четырех звезд, поскольку гостиницы высшего класса не получают выгоды от участия в программе.

Грайксте добавила, что еще один аспект, который необходимо оценить в ходе программы, - это платежеспособность людей, поскольку государственная поддержка составляет 80% от суммы, но не более 35 евро в день, а самоизолированные должны будут платить оставшиеся 20% и за питание.