Ср, 30.12.2020
Для наказания за грубые нарушения ограничений будут использоваться полицейские методы Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Масштабный оползень в Норвегии: разрушенные дома и эвакуация жителей

ФОТО: FREDRIK HAGEN / EPA

После оползня в небольшом городке к северу от столицы Норвегии Осло около 200 человек были эвакуированы и девять получили ранения, сообщает AP со ссылкой на норвежскую полицию и местные СМИ.

ЧП произошло прошлой ночью в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, где было разрушено несколько домов.

"Оползень унес с собой несколько домов. Экстренные службы проводят эвакуацию с помощью Норвежской службы гражданской защиты и армии", - сообщила полиция в Twitter.

Норвежские СМИ сообщают, что до 200 человек были эвакуированы и девять получили ранения, но ни один из них не находится в критическом состоянии.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования пострадавшим в сообщении в социальных сетях.

"Больно наблюдать, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли с теми, кто пострадал от оползня", - заявила она.

Галерея: Оползень в Норвегии

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