Масштабный оползень в Норвегии: разрушенные дома и эвакуация жителей

ЧП произошло прошлой ночью в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, где было разрушено несколько домов.

"Оползень унес с собой несколько домов. Экстренные службы проводят эвакуацию с помощью Норвежской службы гражданской защиты и армии", - сообщила полиция в Twitter.

Норвежские СМИ сообщают, что до 200 человек были эвакуированы и девять получили ранения, но ни один из них не находится в критическом состоянии.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования пострадавшим в сообщении в социальных сетях.

"Больно наблюдать, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли с теми, кто пострадал от оползня", - заявила она.