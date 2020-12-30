Масштабный оползень в Норвегии: разрушенные дома и эвакуация жителей

После оползня в небольшом городке к северу от столицы Норвегии Осло около 200 человек были эвакуированы и девять получили ранения, сообщает AP со ссылкой на норвежскую полицию и местные СМИ.
ЧП произошло прошлой ночью в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, где было разрушено несколько домов.
"Оползень унес с собой несколько домов. Экстренные службы проводят эвакуацию с помощью Норвежской службы гражданской защиты и армии", - сообщила полиция в Twitter.
Норвежские СМИ сообщают, что до 200 человек были эвакуированы и девять получили ранения, но ни один из них не находится в критическом состоянии.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования пострадавшим в сообщении в социальных сетях.
"Больно наблюдать, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли с теми, кто пострадал от оползня", - заявила она.
Галерея: Оползень в Норвегии