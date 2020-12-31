Умер председатель Цибльской краевой думы

Домбровскис родился в 1958 году. Он возглавляет Цибльскую краевую думу с 2009 года. На последних муниципальных выборах он был избран из объединенного списка Союза "зеленых" и крестьян и Партии Латгалес, который получил в муниципалитете шесть мест из девяти.