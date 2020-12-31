Чт, 31.12.2020
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Рабочий о сошедшем с рельсов трамвае
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В Талсинском крае обнаружена значительная вспышка Covid-19

ФОТО: Marijan Murat/AP

За 30 декабря, в Талсинском районе было зарегистрировано 128 новых случаев Covid-19, а общее количество заболевших в регионе за последние две недели достигло 240 жителей, следует из данных, собранных Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Традиционно больше всего пациентов обнаружено в Риге и Даугавпилсе. Из 1861 заражения Covid-19, выявленного за прошлый день, 25% зарегистрировано в Риге. В последний день в Риге было зарегистрировано 463 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 4263 человека.

В Даугавпилсе зарегистрировано 138 новых заболевших, а общее количество пациентов за 14 дней составляет 1116 жителей города.

54 новых пациента зарегистрировано в Лиепае, в Елгаве - 51, в Добельском крае - 48, в Екабпилсе - 46, в Мадонском крае - 34, в Краславском крае - 29, в Лубанском крае - 28, в Вентспилсе и Огрском крае - в каждом по 25, а в Дагдинском крае - 24 новых больных Covid-19. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 4236, Даугавпилсе - 1116, Резекне - 444, Елгаве - 379, Екабпилсе - 304, Лиепае - 261, Талсинском кре - 240, Юрмале - 225, а также Огрском крае- 221 человек.

 

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