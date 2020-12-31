В Талсинском крае обнаружена значительная вспышка Covid-19

Традиционно больше всего пациентов обнаружено в Риге и Даугавпилсе. Из 1861 заражения Covid-19, выявленного за прошлый день, 25% зарегистрировано в Риге. В последний день в Риге было зарегистрировано 463 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 4263 человека.

В Даугавпилсе зарегистрировано 138 новых заболевших, а общее количество пациентов за 14 дней составляет 1116 жителей города.

54 новых пациента зарегистрировано в Лиепае, в Елгаве - 51, в Добельском крае - 48, в Екабпилсе - 46, в Мадонском крае - 34, в Краславском крае - 29, в Лубанском крае - 28, в Вентспилсе и Огрском крае - в каждом по 25, а в Дагдинском крае - 24 новых больных Covid-19. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.