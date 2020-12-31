Чт, 31.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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Новый рекорд: за сутки зарегистрирован 1861 новый случай Covid-19 и 9 смертей
В больницы поступили 137 пациентов

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев Covid-19 - 1861, зарегистрировано 9 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 30 декабря - 1367.

Сообщается о 9 случаях смерти: 

  • два человека в возрасте 60-70 лет,
  • два человека в возрасте 70-80 лет,
  • четыре человека в возрасте 80-85 лет,
  • один в возрасте 95 - 100 лет.

За прошедшие сутки сделано 12 395 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.

Это рекордное за сутки количество тестов, но и доля положительных тестов была второй самой большой. Выше она была только 25 декабря - 16,5%.

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В больницы за сутки поступили 137 пациентов с Covid-19, в том числе пятеро переведены в другие лечебные учреждения.

В целом в стационарах лечатся 999 человек с Covid-19, 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 

За сутки выписаны 176 пациентов с Covid-19, всего 3493.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 40 904 человек. Умерли 635 человек с подтвержденным коронавирусом.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии достигла 644,2 случая.

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