Новый рекорд: за сутки зарегистрирован 1861 новый случай Covid-19 и 9 смертей

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 30 декабря - 1367.

Сообщается о 9 случаях смерти:

два человека в возрасте 60-70 лет,

два человека в возрасте 70-80 лет,

четыре человека в возрасте 80-85 лет,

один в возрасте 95 - 100 лет.

За прошедшие сутки сделано 12 395 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.

Это рекордное за сутки количество тестов, но и доля положительных тестов была второй самой большой. Выше она была только 25 декабря - 16,5%. 107

В больницы за сутки поступили 137 пациентов с Covid-19, в том числе пятеро переведены в другие лечебные учреждения.

В целом в стационарах лечатся 999 человек с Covid-19, 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За сутки выписаны 176 пациентов с Covid-19, всего 3493.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 40 904 человек. Умерли 635 человек с подтвержденным коронавирусом.