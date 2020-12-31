Новый рекорд: за сутки зарегистрирован 1861 новый случай Covid-19 и 9 смертей

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 30 декабря - 1367.
Сообщается о 9 случаях смерти:
- два человека в возрасте 60-70 лет,
- два человека в возрасте 70-80 лет,
- четыре человека в возрасте 80-85 лет,
- один в возрасте 95 - 100 лет.
За прошедшие сутки сделано 12 395 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.
Это рекордное за сутки количество тестов, но и доля положительных тестов была второй самой большой. Выше она была только 25 декабря - 16,5%.
В больницы за сутки поступили 137 пациентов с Covid-19, в том числе пятеро переведены в другие лечебные учреждения.
В целом в стационарах лечатся 999 человек с Covid-19, 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
За сутки выписаны 176 пациентов с Covid-19, всего 3493.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 40 904 человек. Умерли 635 человек с подтвержденным коронавирусом.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии достигла 644,2 случая.