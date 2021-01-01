Пт, 1.01.2021
Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам погибшего в результате взрыва на улице Мелнсила, 2 председатель Рижской думы Мартиньш Стакис
председатель Рижской думы Мартиньш Стакис
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В некоторых частях страны ожидается снегопад

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В Латгале сегодня ожидается снегопад, который продлится до утра субботы, во второй половине дня снег пойдет и в Видземе, прогнозируют синоптики.

На востоке Латгале выпадет до 10 см снега.

В западных и центральных регионах страны существенных осадков не ожидается, местами сохранится туман.

Температура воздуха составит +1..-2 градуса. Будет дуть слабый, в Латгале - умеренный северный ветер.

В Риге сегодня не ожидается существенных осадков, сохранится пасмурная погода, температура воздуха будет около нуля градусов.

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