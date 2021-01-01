В некоторых частях страны ожидается снегопад
В Латгале сегодня ожидается снегопад, который продлится до утра субботы, во второй половине дня снег пойдет и в Видземе, прогнозируют синоптики.
В Латгале сегодня ожидается снегопад, который продлится до утра субботы, во второй половине дня снег пойдет и в Видземе, прогнозируют синоптики.
В западных и центральных регионах страны существенных осадков не ожидается, местами сохранится туман.
Температура воздуха составит +1..-2 градуса. Будет дуть слабый, в Латгале - умеренный северный ветер.
В Риге сегодня не ожидается существенных осадков, сохранится пасмурная погода, температура воздуха будет около нуля градусов.