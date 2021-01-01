Пт, 1.01.2021
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В новогоднюю ночь потушили несколько пожаров, возможно, связанных с салютом

ФОТО: EPA/Scanpix

Сегодня вечером в Юрмале, четыре сарая, возможно, загорелись из-за использования пиротехники, сказала Агрита Витола, пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Вызов поступил в 1.39 ночи. Сгорели сараи площадью в 56 квадратных метров. Спасатели признают, что возможная причина пожара связана с тем, что прошлой  ночью запускали салюты, в результате чего искра могла попасть на крыши сараев, которые начали гореть.

Пожарные в 11 случаях отправились тушить отходы. Как пояснила Витола, это говорит о том, что изделия пиротехники или коробки от них были выброшены неостывшими в неподходящее место, потому что обычно в это время отходы не горят.

В шести случаях жителям была оказана помощь в тушении использованных коробок от пиротехники.

Витола признала, что из-за комендантского часа 31 декабря большинство вызовов поступило до полуночи, хотя обычно после полуночи.

Всего в минувшие сутки спасателям поступило 72 вызова, из них 30 - на пожары и 19 - на спасательные работы. В свою очередь, 23 звонка оказались ложными.

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