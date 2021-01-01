В новогоднюю ночь потушили несколько пожаров, возможно, связанных с салютом

Вызов поступил в 1.39 ночи. Сгорели сараи площадью в 56 квадратных метров. Спасатели признают, что возможная причина пожара связана с тем, что прошлой ночью запускали салюты, в результате чего искра могла попасть на крыши сараев, которые начали гореть.

Пожарные в 11 случаях отправились тушить отходы. Как пояснила Витола, это говорит о том, что изделия пиротехники или коробки от них были выброшены неостывшими в неподходящее место, потому что обычно в это время отходы не горят.

В шести случаях жителям была оказана помощь в тушении использованных коробок от пиротехники.

Витола признала, что из-за комендантского часа 31 декабря большинство вызовов поступило до полуночи, хотя обычно после полуночи.