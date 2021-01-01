Напуганная фейерверком собака нашла убежище в машине скорой помощи

На месте врачи заявили, что во время салюта в машину неожиданно вбежала неизвестная собака и спряталась.

Полицейские забрали животное и передали информацию о собаке в организацию "Полиция животных", сотрудникам которой удалось считать чип, имплантированный собаке. Однако в ходе проверки данных выяснилось, что зарегистрирован только чип, а данные о владельце собаки не добавлены, поэтому питомца пришлось отвезти в приют.