Пт, 1.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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Напуганная фейерверком собака нашла убежище в машине скорой помощи

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

31 декабря, незадолго до 22.00, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о напуганной собаке на улице Твайка, которая забежала в автомобиль службы неотложной медицинской помощи, сообщили TVNET в полиции.

На месте врачи заявили, что во время салюта в машину неожиданно вбежала неизвестная собака и спряталась.

Полицейские забрали животное и передали информацию о собаке в организацию "Полиция животных", сотрудникам которой удалось считать чип, имплантированный собаке. Однако в ходе проверки данных выяснилось, что зарегистрирован только чип, а данные о владельце собаки не добавлены, поэтому питомца пришлось отвезти в приют.

1 января в 2.52 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили еще один вызов, связанный с собакой. Два человека на улице Ростокас поймали животное и вызвали полицию. В этом случае также не удалось установить личность хозяина собаки. Однако правоохранители заметили у питомца ошейник с нашивкой "Клава". Собака была доставлена ​​в приют для животных Ulubele, где будет ждать хозяина.

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