Напуганная фейерверком собака нашла убежище в машине скорой помощи

На месте врачи заявили, что во время салюта в машину неожиданно вбежала неизвестная собака и спряталась.
Полицейские забрали животное и передали информацию о собаке в организацию "Полиция животных", сотрудникам которой удалось считать чип, имплантированный собаке. Однако в ходе проверки данных выяснилось, что зарегистрирован только чип, а данные о владельце собаки не добавлены, поэтому питомца пришлось отвезти в приют.
1 января в 2.52 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили еще один вызов, связанный с собакой. Два человека на улице Ростокас поймали животное и вызвали полицию. В этом случае также не удалось установить личность хозяина собаки. Однако правоохранители заметили у питомца ошейник с нашивкой "Клава". Собака была доставлена в приют для животных Ulubele, где будет ждать хозяина.