"Трое реально убиты и две попытки". Bellingcat выяснил других жертв вероятных отравителей Навального

"Структура большая, очень хорошо профинансирована и занималась долго <...> Трое реально убиты и две попытки", - сказал Грозев.

Подробности, по словам журналиста, будут обнародованы до середины января. В то же время расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших.

Напомним, 31 декабря Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок. В свою очередь 14 декабря было опубликовано расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК. В нем сообщалось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей, в котором последний рассказал подробности покушения на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.