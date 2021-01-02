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"Трое реально убиты и две попытки". Bellingcat выяснил других жертв вероятных отравителей Навального

Христо Грозев

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Вероятные отравители Алексея Навального из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, возможно, причастны к трем убийствам и двум покушениям, сообщил журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу, 1 января.

"Структура большая, очень хорошо профинансирована и занималась долго <...> Трое реально убиты и две попытки", - сказал Грозев. 

Подробности, по словам журналиста, будут обнародованы до середины января. В то же время расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших. 

Напомним, 31 декабря Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок. В свою очередь 14 декабря было опубликовано расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК. В нем сообщалось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей, в котором последний рассказал подробности покушения на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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