Журналист Bellingcat опубликовал данные о поездках 10 возможных сотрудников ФСБ

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозева в четверг, 31 декабря, выложил в Twitter в открытый доступ ссылку на документ с данными о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности (БСБ) РФ и маршрутах их поездок.

Here is the data. https://t.co/IIdMv25CaH

Please add your comments into the spreadsheets if you find interesting overlaps. — Christo Grozev (@christogrozev) December 31, 2020

"Пожалуйста, добавляйте свои комментарии в электронные таблицы, если найдете интересные совпадения", - написал он.

Расследователь ранее пообещал до конца 2020 года полностью опубликовать всю имеющуюся у репортеров информацию о перемещениях работников ФСБ, предположительно причастных к отравлению на российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист добавил, что поездки предшествовали произошедшему с основателем Фонда борьбы с коррупцией.

"Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны", - написал Грозев в Twitter.

Завершаем подготовку к сбросу данных по всем* предшествующим поездкам отравителей ФСБ. Как и было обещано, завтра мы сделаем их доступными для всех СМИ.

*Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны. — Christo Grozev (@christogrozev) December 30, 2020

Расследование Bellingcat об отравлении Навального

Расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря. В нем говорилось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации расследования его соавтор Христо Грозев рассказал в интервью DW о том, как журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации сотрудников ФСБ.