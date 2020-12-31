Чт, 31.12.2020
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Алексей Навальный в ответ на возбужденное против него уголовное дело
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Журналист Bellingcat опубликовал данные о поездках 10 возможных сотрудников ФСБ

ФОТО: Mladen ANTONOV and Tiziana FABI / AFP

Журналист портала Bellingcat Христо Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности и маршрутах их поездок.

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозева в четверг, 31 декабря, выложил в Twitter в открытый доступ ссылку на документ с данными о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности (БСБ) РФ и маршрутах их поездок.

"Пожалуйста, добавляйте свои комментарии в электронные таблицы, если найдете интересные совпадения", - написал он.

Расследователь ранее пообещал до конца 2020 года полностью опубликовать всю имеющуюся у репортеров информацию о перемещениях работников ФСБ, предположительно причастных к отравлению на российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист добавил, что поездки предшествовали произошедшему с основателем Фонда борьбы с коррупцией.

"Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны", - написал Грозев в Twitter.

Расследование Bellingcat об отравлении Навального

Расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря. В нем говорилось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации расследования его соавтор Христо Грозев рассказал в интервью DW о том, как журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации сотрудников ФСБ.

Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей. В ходе этой беседы предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, думал, что общается с помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым - именно так представился Навальный в процессе разговора.

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