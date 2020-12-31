Журналист Bellingcat опубликовал данные о поездках 10 возможных сотрудников ФСБ
Журналист портала Bellingcat Христо Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности и маршрутах их поездок.
Журналист портала Bellingcat Христо Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности и маршрутах их поездок.
Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозева в четверг, 31 декабря, выложил в Twitter в открытый доступ ссылку на документ с данными о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности (БСБ) РФ и маршрутах их поездок.
Here is the data. https://t.co/IIdMv25CaH— Christo Grozev (@christogrozev) December 31, 2020
Please add your comments into the spreadsheets if you find interesting overlaps.
"Пожалуйста, добавляйте свои комментарии в электронные таблицы, если найдете интересные совпадения", - написал он.
Расследователь ранее пообещал до конца 2020 года полностью опубликовать всю имеющуюся у репортеров информацию о перемещениях работников ФСБ, предположительно причастных к отравлению на российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист добавил, что поездки предшествовали произошедшему с основателем Фонда борьбы с коррупцией.
"Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны", - написал Грозев в Twitter.
Завершаем подготовку к сбросу данных по всем* предшествующим поездкам отравителей ФСБ. Как и было обещано, завтра мы сделаем их доступными для всех СМИ.— Christo Grozev (@christogrozev) December 30, 2020
*Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны.
Расследование Bellingcat об отравлении Навального
Расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря. В нем говорилось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации расследования его соавтор Христо Грозев рассказал в интервью DW о том, как журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации сотрудников ФСБ.
Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей. В ходе этой беседы предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, думал, что общается с помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым - именно так представился Навальный в процессе разговора.